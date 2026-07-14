Resumen: Las autoridades de Medellín descartaron una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado luego de verificar que un extintor sospechoso abandonado en la vía pública no contenía explosivos. El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, informó que tras acordonar preventivamente el sector (carrera 43A con calle 1), un guía canino especializado inspeccionó el elemento y determinó que no representaba ningún peligro para la ciudadanía, lo que permitió reabrir la calle de inmediato y normalizar por completo el tránsito vehicular y peatonal en esta importante zona.

Todo en orden: secretario de Seguridad explicó lo que pasó con la supuesta bomba en AV El Poblado

Luego de momentos de tensión en el sur de la ciudad por una alerta sobre un posible artefacto explosivo en la Avenida El Poblado, las autoridades confirmaron que la situación está bajo total control y descartaron cualquier tipo de peligro para la ciudadanía.

La emergencia se originó alrededor de las 2:40 de la tarde de este martes, 14 de julio, a la altura de la carrera 43A con calle 1. En este punto, se reportó el hallazgo de un extintor sospechoso abandonado en la vía pública, lo que levantó sospechas de que pudiera contener material explosivo. Ante la delicada situación, las autoridades acordonaron el sector de inmediato, interrumpiendo de forma preventiva el flujo vehicular y peatonal.

Poco después, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dio un parte de tranquilidad a la comunidad al confirmar que la inspección técnica del objeto arrojó resultados negativos.

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«Se verificó el elemento con el apoyo del guía canino especializado. Como medida preventiva, la vía fue cerrada temporalmente mientras se realizaba la inspección», explicó el funcionario. Villa añadió que, tras la exhaustiva verificación, «se determinó que el extintor no representa ningún riesgo para la gente, por lo que la calle fue habilitada nuevamente y la movilidad se normalizó».

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Con la confirmación de que se trató de una falsa alarma, los equipos especializados se retiraron del lugar y el tránsito sobre esta importante arteria vial del sur de Medellín retornó a su flujo habitual, devolviendo la tranquilidad a los habitantes y comerciantes del sector.

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