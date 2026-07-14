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    Exjefes de las Farc le enviaron contundente mensaje a Abelardo De La Espriella tras advertencia contra Timochenko

    Abelardo De La Espriella recibió una carta firmada por los exintegrantes del último secretariado de las Farc. Conozca la propuesta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Exjefes de las Farc le enviaron contundente mensaje a Abelardo De La Espriella tras advertencia contra Timochenko
    Foto de archivo y redes sociales.
    Exjefes de las Farc le enviaron contundente mensaje a Abelardo De La Espriella tras advertencia contra Timochenko

    Resumen: Los exjefes de las Farc enviaron una carta a Abelardo De La Espriella, respondieron a sus declaraciones sobre Timochenko y expresaron su disposición para dialogar sobre el Acuerdo de Paz.

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    Los exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc-EP enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que respondieron a sus recientes declaraciones sobre Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y manifestaron su disposición para dialogar sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

    La comunicación se conoció pocas horas después de que Abelardo De La Espriella afirmara que ‘Timochenko’ debería estar privado de la libertad y asegurara que, una vez asuma la Presidencia, adelantará esfuerzos para materializar esa detención.

    Sus declaraciones surgieron luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizara un viaje de Londoño a España, decisión que generó debate debido a que el excomandante continúa vinculado a procesos ante ese tribunal.

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    La carta está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo, quienes recordaron que participaron como firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 y señalaron que también intervinieron en la reciente campaña electoral como actores políticos, amparados por la Constitución y la ley.

    En el documento, los exjefes de la antigua guerrilla reconocieron que mantienen diferencias políticas con Abelardo De La Espriella, aunque aseguraron que ello no impide encontrar espacios de diálogo institucional.

    Además, sostuvieron que el Acuerdo de Paz hace parte del ordenamiento constitucional colombiano y reiteraron que el Estado tiene compromisos relacionados con su implementación.

    Finalmente, expresaron su disposición para conversar con el presidente electo con el objetivo de avanzar en el cumplimiento integral del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. Asimismo, reafirmaron su compromiso de honrar lo pactado mientras continúa el proceso de implementación del acuerdo de paz.

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