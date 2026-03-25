¡Tocó fondo! Westcol confesó que buscará ayuda psicológica urgente por fuertes problemas con el alcohol

Resumen: El streamer WestCol admitió en una transmisión en vivo que tiene dificultades para controlar su consumo de alcohol, una situación que, según explicó, lleva varios años enfrentando. Tras un reciente encuentro con Pipe Bueno, reconoció que no puede detenerse una vez empieza a beber y que ha intentado dejarlo sin éxito. Ante esto, aseguró que buscará ayuda psicológica, lo que generó preocupación y debate entre sus seguidores sobre la seriedad de sus declaraciones.

El streamer Westcol encendió la conversación en redes sociales tras referirse abiertamente a su relación con el alcohol, un tema que, según explicó, no es reciente y que ha venido afectándolo desde hace varios años. Sus declaraciones, hechas en una transmisión en vivo, dejaron ver un momento personal complejo que contrasta con la imagen pública que suele proyectar en sus contenidos.

Reconocido por su alta visibilidad en plataformas digitales y por mostrar constantemente aspectos de su vida y sus proyectos, el creador de contenido ha sido objeto de comentarios recientes debido a su presencia frecuente en fiestas y espacios sociales. Estas apariciones, cada vez más recurrentes, ya venían generando inquietud entre parte de su audiencia.

Un episodio reciente que encendió las alarmas

El tema tomó fuerza luego de un encuentro con el cantante Pipe Bueno y otros creadores, con quienes compartió en un restaurante del artista mientras grababan contenido. Aunque la jornada transcurrió inicialmente entre conversaciones y comida, el propio streamer relató que, una vez terminado el compromiso, continuaron bebiendo.

Fue en ese contexto donde, según contó, volvió a enfrentarse a una situación que ya reconoce como problemática. Durante la transmisión, explicó que le resulta difícil detenerse una vez empieza a consumir alcohol, incluso cuando es consciente de los excesos.

“Me quedé con Pipe Bueno y todos ahí parchando, empecé a beber demasiado alcohol y yo no me puedo controlar. Cuando prueba mi primer shot, es como si mi cuerpo no se pudiera controlar y no puedo parar. Me va a tocar buscar ayuda psicológica, que me revisen a ver qué es lo que pasa, cuál es la condición, cuál es la cura; debo ir a un psicólogo”.

A partir de esta experiencia, el streamer aseguró que ha considerado seriamente acudir a un profesional para entender lo que le ocurre y buscar una solución. En su intervención dejó claro que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta que se ha repetido en distintas ocasiones.

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Reconocimiento del problema y reacciones del público

Durante el mismo espacio, también reflexionó sobre el alcance de esta situación, señalando que podría tratarse de una condición que afecta a más personas. En ese sentido, planteó que el consumo descontrolado de alcohol debe asumirse como una enfermedad, lo que refuerza su decisión de buscar ayuda especializada.

Además, admitió que ha intentado frenar este comportamiento sin lograrlo, lo que evidencia —según sus propias palabras— una falta de control incluso cuando existe la intención de detenerse.

“Yo no puedo parar por más que en ocasiones yo mismo quiero hacerlo”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores interpretaron sus palabras como una confesión sincera y mostraron preocupación por su bienestar, otros pusieron en duda la seriedad del mensaje, atribuyéndolo al estilo irónico que suele manejar en sus transmisiones. Sin embargo, el contexto y la insistencia en sus afirmaciones hicieron que parte de la audiencia tomara el tema con mayor atención.

Hasta ahora, Westcol no ha dado detalles sobre cuándo iniciaría un proceso terapéutico ni ha ampliado la información sobre los pasos que seguirá. Aun así, sus declaraciones han abierto un espacio de discusión en torno al consumo de alcohol, la salud mental y la responsabilidad que implica hablar de estos temas frente a audiencias amplias.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que su testimonio puso sobre la mesa una problemática que suele permanecer invisibilizada, pero que adquiere mayor relevancia cuando es expuesta por figuras con alto alcance en el entorno digital.