Resumen: El Ciclo Satoshi Kon llega a su gran cierre este 26 de marzo con el estreno en cines de "Millennium Actress" ($千年女優$), una de las obras más influyentes y crípticas de la animación japonesa contemporánea. A 25 años de su debut original, esta pieza maestra —que narra la vida de una legendaria actriz cuyos recuerdos se funden con sus películas— llega por primera vez a las salas de Latinoamérica, consolidando el legado de Kon como un referente visual que ha impactado a directores de la talla de Damien Chazelle. Con una impresionante aprobación del 93% en Rotten Tomatoes, esta función final representa una oportunidad única para disfrutar en la gran pantalla el cierre de una retrospectiva que ya recorrió éxitos como Perfect Blue y Paprika.

El cine de Satoshi Kon llega a su clímax: ‘Millennium Actress’ se estrena en salas de Latinoamérica

Este 26 de marzo, la gran pantalla se viste de gala para recibir el cierre del Ciclo Satoshi Kon. La obra elegida para culminar esta retrospectiva es Millennium Actress (2001), una pieza que no solo redefinió la narrativa animada, sino que se consolida como el testamento más críptico e influyente del fallecido maestro japonés.

Tras el éxito de Perfect Blue y Paprika en salas comerciales, este reestreno marca un hito regional, siendo la primera vez que esta joya de la animación llega a los cines de Latinoamérica en el formato para el que fue concebida.

Un viaje donde la realidad y la ficción se funden

La película narra la historia de Chiyoko Fujiwara, una legendaria estrella del cine japonés que, tras décadas de retiro, concede una entrevista a dos documentalistas. Lo que inicia como un relato biográfico pronto se transforma en una odisea visual: los recuerdos de Chiyoko se entrelazan con las películas que protagonizó, borrando la frontera entre su vida real y la ficción cinematográfica.

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“Maravillosamente excéntrica y profundamente emotiva”. — The New York Times

El legado de un visionario

La crítica internacional ha respaldado la vigencia de esta obra con un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes. El impacto de Kon trasciende el anime; su técnica de montaje y transiciones fluidas ha influido en cineastas de la talla de Damien Chazelle y Michel Gondry, convirtiéndose en objeto de estudio obligatorio en escuelas de cine.

Ficha Técnica para el espectador

Título Original: Sennen Joyuu (千年女優)

Dirección: Satoshi Kon

Duración: 88 minutos

Idioma: Japonés con subtítulos en español

Género: Animación / Drama

Fecha de estreno: 26 de marzo