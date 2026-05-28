Resumen: Cerca de 70 mujeres denunciaron tocamientos e irregularidades de un médico durante las pruebas de incorporación del Ejército en Popayán.

¡Manoseo masivo en el batallón! 70 mujeres denuncian que un médico del Ejército les realizó tocamientos en Popayán

Un grave escándalo de orden público y presunta violencia de género sacude al Ejército Nacional en el departamento del Cauca. Un grupo de mujeres que se presentó con la ilusión de servir a la patria denunció haber sido víctima de procedimientos abusivos, degradantes e irrespetuosos durante los exámenes médicos de selección.

Los hechos, según las denunciantes, ocurrieron en la ciudad de Popayán durante las jornadas de valoración para el segundo contingente de incorporación del año 2026.

De acuerdo con el crudo relato entregado a las autoridades, cerca de 70 jóvenes acudieron a las citas médicas los días 14 y 15 de mayo de 2026.

El calvario comenzó cuando ingresaron una a una al consultorio de un médico general, el profesional, tras obligarlas a hacer ejercicio físico, procedió a realizar un contacto directo con los senos de las aspirantes sin mediar palabra ni pedir consentimiento informado.

La peor parte del proceso de incorporación llegó cuando el médico les ordenó bajarse la ropa interior hasta las rodillas y ponerse en posición fetal mirando a la pared; desde esa ubicación, el sujeto manipuló manualmente sus partes íntimas con total sorpresa, dejándolas en un estado de absoluta vulnerabilidad y vergüenza.

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La denuncia también salpica a una suboficial con grado de cabo tercero, quien antes de los exámenes les advirtió de manera tajante que «la que no estuviera de acuerdo se podía largar».

Las afectadas sintieron esto como una presión psicológica implícita que las obligó a soportar el manoseo por miedo a quedar por fuera de la institución.

Ante el revuelo nacional, el Ejército emitió un comunicado rechazando categóricamente cualquier conducta que atente contra la dignidad humana y aseguró que las valoraciones se rigen bajo directivas técnicas de Sanidad Militar; no obstante, manifestaron su plena disposición para que la Fiscalía General de la Nación investigue a fondo este repudiable caso de abuso de autoridad.

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