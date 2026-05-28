¡Urgente! Daniel Mazo se extravió por Llanos de Cuivá: requiere cuidados especiales

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Resumen: El tiempo y la solidaridad son vitales. Si tienes información sobre su paradero, lo has visto recientemente o puedes aportar algún dato que ayude a encontrarlo, por favor comunícate de inmediato

Minuto30.com .- Daniel Mazo Yepes, de 28 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de mayo. Fue visto por última vez en el sector de los Llanos de Cuivá (Norte antioqueño).

ATENCIÓN: Daniel tiene condiciones especiales y requiere cuidados específicos. Es una persona vulnerable en este momento y su familia necesita encontrarlo con la mayor prontitud posible para salvaguardar su bienestar.

Características físicas para identificarlo

Contextura: Delgada.

Estatura: 1.78 metros.

Piel: Trigueña.

Cabello: Castaño oscuro y corto.

Señas particulares y vestimenta

Tatuajes: Tiene un tatuaje en el hombro con la letra «D» y otro tatuaje con forma de corona en su muñeca izquierda.

Ropa que llevaba el día de su desaparición: Jean, camiseta gris oscura, gorra negra y tenis color vino tinto.

Información de contacto

El tiempo y la solidaridad son vitales. Si tienes información sobre su paradero, lo has visto recientemente o puedes aportar algún dato que ayude a encontrarlo, por favor comunícate de inmediato:

Personería de Yarumal: Teléfono fijo 604 853 7649

Autoridades locales: Línea de emergencias (123) o a la estación de Policía más cercana.

Por favor, ayúdanos difundiendo: aumentan las posibilidades de que Daniel vuelva a estar a salvo con su familia.