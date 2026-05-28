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    ¡Urgente! Daniel Mazo se extravió por Llanos de Cuivá: requiere cuidados especiales

    Daniel tiene condiciones especiales y requiere cuidados específicos. Es una persona vulnerable en este momento y su familia necesita encontrarlo

    Publicado por: SoloDuque

    daniel mazo
    ¡Urgente! Daniel Mazo se extravió por Llanos de Cuivá: requiere cuidados especiales

    Resumen: El tiempo y la solidaridad son vitales. Si tienes información sobre su paradero, lo has visto recientemente o puedes aportar algún dato que ayude a encontrarlo, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Daniel Mazo Yepes, de 28 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de mayo. Fue visto por última vez en el sector de los Llanos de Cuivá (Norte antioqueño).

    ATENCIÓN: Daniel tiene condiciones especiales y requiere cuidados específicos. Es una persona vulnerable en este momento y su familia necesita encontrarlo con la mayor prontitud posible para salvaguardar su bienestar.

    Características físicas para identificarlo

    Contextura: Delgada.

    Estatura: 1.78 metros.

    Piel: Trigueña.

    Cabello: Castaño oscuro y corto.

    Señas particulares y vestimenta

    Tatuajes: Tiene un tatuaje en el hombro con la letra «D» y otro tatuaje con forma de corona en su muñeca izquierda.

    Ropa que llevaba el día de su desaparición: Jean, camiseta gris oscura, gorra negra y tenis color vino tinto.

    Información de contacto

    El tiempo y la solidaridad son vitales. Si tienes información sobre su paradero, lo has visto recientemente o puedes aportar algún dato que ayude a encontrarlo, por favor comunícate de inmediato:

    Personería de Yarumal: Teléfono fijo 604 853 7649

    Autoridades locales: Línea de emergencias (123) o a la estación de Policía más cercana.

    Por favor, ayúdanos difundiendo: aumentan las posibilidades de que Daniel vuelva a estar a salvo con su familia.

    daniel volante

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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