Resumen: Genera indignación un video donde tres practicantes le realizan tocamientos a una adulta mayor con alzheimer en Apartadó.

¡Indignantes tocamientos! Practicantes agredieron a una ‘abuelita’ en un ancianato de Apartadó

Una profunda ola de indignación embarga al municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, tras la viralización de un indignante video en redes sociales que expone agresiones y tocamientos de carácter sexual en contra de una adulta mayor.

La víctima, una mujer de 94 años diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, se encontraba bajo cuidado en el Centro de Protección para el Adulto Mayor de la localidad.

En la grabación se observa a tres jóvenes practicantes del área de salud increpando a la mujer, quien acostada en su cama intenta defenderse y suplicar que no la vulneren, mientras los involucrados se burlan abiertamente del ultraje.

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El caso escaló de inmediato ante la reacción de la comunidad y la intervención de las autoridades locales. Tras la difusión del material audiovisual, la Patrulla Púrpura de la Policía de Urabá acudió a las instalaciones del hogar público para adultos mayores con el fin de recopilar pruebas e iniciar las indagaciones penales.

Se conoció preliminarmente que dos de los implicados son menores de edad y que los tres realizaban sus módulos formativos como practicantes.

Frente a la gravedad del suceso, el instituto educativo emitió un pronunciamiento público manifestando su enfático rechazo ante cualquier tipo de conducta que atente contra la dignidad física y moral de los usuarios en los escenarios de práctica.

La dirección del plantel confirmó la activación de investigaciones disciplinarias internas para aplicar sanciones e imponer los descargos legales que corresponden.

Por su parte, la comunidad del Urabá exige la intervención inmediata de la Fiscalía General y de la Alcaldía de Apartadó para que se aplique la Ley 1850 de 2017, la cual sanciona severamente el maltrato hacia la población de la tercera edad y busca mitigar el dolor provocado por este acto de indignación.

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