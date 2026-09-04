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    Fuerte golpe a los «Conquistadores de la Sierra»: incautan 1,3 toneladas de cocaína en República Dominicana que iban para EE.UU.

    «Los vamos a perseguir hasta donde sea necesario», fue la advertencia emitida por el Ministerio de Defensa

    Publicado por: SoloDuque

    Fuerte golpe a los «Conquistadores de la Sierra»: incautan 1,3 toneladas de cocaína en República Dominicana que iban para EE.UU.

    Resumen: Un operativo transnacional liderado por la Policía de Colombia, la DEA y autoridades dominicanas frustró el envío de un millonario cargamento de droga que tenía como destino final los Estados Unidos.

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    Minuto30.com .- En una contundente ofensiva contra las redes del crimen organizado, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció un importante resultado estratégico en el mar Caribe. Gracias a un trabajo de inteligencia articulado entre la Policía Nacional de Colombia, la agencia estadounidense DEA y la Armada de República Dominicana, se logró la interceptación de 1,3 toneladas de cocaína.

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Gobierno Nacional, este gigantesco alijo pertenecía a la estructura criminal de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, grupo armado que delinque principalmente en el Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, y su destino final eran las calles de los Estados Unidos.

    Capturas y cooperación internacional

    Durante el desarrollo de esta operación transnacional, las autoridades también lograron la incautación de 30 kilos de marihuana que hacían parte del envío ilegal. Asimismo, se confirmó la captura de tres ciudadanos de origen dominicano, quienes estarían a cargo de la logística y el transporte de los estupefacientes.

    «Los vamos a perseguir hasta donde sea necesario», fue la advertencia emitida por el Ministerio de Defensa tras confirmar el resultado. La cartera de seguridad reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación internacional con agencias de inteligencia y países aliados para lograr «erradicar ese cáncer que es el narcotráfico» y cortar las finanzas de los grupos armados ilegales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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