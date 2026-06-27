Néstor Lorenzo revela su estrategia de trabajo y ambición para llevar a la Selección Colombia a lo más alto en el Mundial 2026. Foto: FCF

Resumen: Se espera un lleno total en el estadio, donde los colombianos han llegado en masa para hacer sentir al equipo como si estuviera en casa

¡Hay cambios! Esta es la titular de la Sele para enfrentar a Portugal por el liderato del Grupo K

Minuto30.com .- ¡Se acabó la espera! El director técnico Néstor Lorenzo ha destapado sus cartas y la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la nómina con la que la Selección Colombia saltará a la cancha para medirse ante Portugal, en su tercer partido del Mundial de la FIFA 2026.

Los elegidos por Néstor Lorenzo

Para este crucial encuentro, el estratega argentino apostó por el talento, la experiencia y el desequilibrio, enviando al terreno de juego a sus máximas figuras. Los encargados de buscar la victoria ante los europeos son:

Camilo Vargas

Santiago Arias

Davinson Sánchez

Deiver Machado

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

James Rodríguez, capitán

Luis Díaz

Jhon Córdoba

Con la tranquilidad de la clasificación

El choque entre cafeteros y lusos promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Ambas selecciones llegan a este compromiso con los deberes hechos y su cupo matemáticamente asegurado en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el partido está lejos de ser un mero trámite. En juego está el honor y el primer puesto del Grupo K, lo que garantizaría consolidar el buen ritmo futbolístico y asegurar un cruce en la siguiente ronda del certamen orbital.

Miami se convierte en una «pequeña Barranquilla»

Se espera una gran fiesta en las tribunas; el calor, la alegría y la pasión de la hinchada cafetera se han tomado las calles de Estados Unidos.

Se espera un lleno total en el estadio, donde los colombianos han llegado en masa para hacer sentir al equipo como si estuviera en casa, convirtiendo a la ciudad de Miami en una verdadera sucursal del estadio Metropolitano de Barranquilla.

¡Que ruede la pelota!

Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/cXSCqLdwTF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026

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