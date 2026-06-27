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    ¡Hay cambios! Esta es la titular de la Sele para enfrentar a Portugal por el liderato del Grupo K

    Para este crucial encuentro, el estratega argentino apostó por el talento, la experiencia y el desequilibrio para quedarse con el primer lugar del grupo K

    Publicado por: SoloDuque

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    Resumen: Se espera un lleno total en el estadio, donde los colombianos han llegado en masa para hacer sentir al equipo como si estuviera en casa

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    Minuto30.com .- ¡Se acabó la espera! El director técnico Néstor Lorenzo ha destapado sus cartas y la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la nómina con la que la Selección Colombia saltará a la cancha para medirse ante Portugal, en su tercer partido del Mundial de la FIFA 2026.

    Los elegidos por Néstor Lorenzo

    Para este crucial encuentro, el estratega argentino apostó por el talento, la experiencia y el desequilibrio, enviando al terreno de juego a sus máximas figuras. Los encargados de buscar la victoria ante los europeos son:

    Camilo Vargas
    Santiago Arias
    Davinson Sánchez
    Deiver Machado
    Jefferson Lerma
    Gustavo Puerta
    James Rodríguez, capitán
    Luis Díaz
    Jhon Córdoba

    Con la tranquilidad de la clasificación

    El choque entre cafeteros y lusos promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Ambas selecciones llegan a este compromiso con los deberes hechos y su cupo matemáticamente asegurado en los dieciseisavos de final.

    Sin embargo, el partido está lejos de ser un mero trámite. En juego está el honor y el primer puesto del Grupo K, lo que garantizaría consolidar el buen ritmo futbolístico y asegurar un cruce en la siguiente ronda del certamen orbital.

    Miami se convierte en una «pequeña Barranquilla»

    Se espera una gran fiesta en las tribunas; el calor, la alegría y la pasión de la hinchada cafetera se han tomado las calles de Estados Unidos.

    Se espera un lleno total en el estadio, donde los colombianos han llegado en masa para hacer sentir al equipo como si estuviera en casa, convirtiendo a la ciudad de Miami en una verdadera sucursal del estadio Metropolitano de Barranquilla.

    ¡Que ruede la pelota!

    Lea también: ¡Con Cristiano Ronaldo a la cabeza! Portugal confirma su titular para el partidazo ante Colombia en Miami

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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