Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Con Cristiano Ronaldo a la cabeza! Portugal confirma su titular para el partidazo ante Colombia en Miami

    El vibrante encuentro, válido por la tercera jornada de la fase de grupos, está programado para iniciar a las 6:30 p. m. en territorio estadounidense.

    Publicado por: SoloDuque

    Cristiano Ronaldo en una imagen de archivo
    Cristiano Ronaldo en una imagen de archivo. EFE/EPA/Noushad Thekkayil
    ¡Con Cristiano Ronaldo a la cabeza! Portugal confirma su titular para el partidazo ante Colombia en Miami

    Resumen: El vibrante encuentro, válido por la tercera jornada de la fase de grupos, está programado para iniciar a las 6:30 p. m. en territorio estadounidense.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La expectativa está al máximo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pocos minutos de que ruede la pelota en la ciudad de Miami, la Selección de Portugal ha revelado el once inicial con el que enfrentará a la escuadra cafetera en el decisivo duelo por el primer puesto del Grupo K.

    Los elegidos por Roberto Martínez

    El estratega español al mando del banquillo luso no se guardó nada y saldrá al terreno de juego con su artillería pesada. El equipo titular estará comandado por su histórico líder y capitán, Cristiano Ronaldo, respaldado por una constelación de figuras europeas.

    La alineación titular confirmada por Portugal es:

    Diogo Costa
    João Cancelo
    Rúben Dias
    Renato Veiga
    Nuno Mendes
    Rúben Mendes
    Vitinha
    Bruno Fernandes
    João Félix
    Pedro Neto
    Cristiano Ronaldo (C)

    Duelo de titanes por la cima del grupo

    El vibrante encuentro, válido por la tercera jornada de la fase de grupos, está programado para iniciar a las 6:30 p. m. en territorio estadounidense.

    La estrategia lusa: Con ambas selecciones ya clasificadas matemáticamente a los dieciseisavos de final, el esquema altamente ofensivo propuesto por Martínez deja clara la intención de Portugal: salir a imponer condiciones desde el pitazo inicial, contrarrestar el calor de la hinchada colombiana en Miami y asegurar el codiciado liderato del grupo de cara a la siguiente fase del Mundial.

    Lea también: Fotos. ¡Hay cambios! Esta es la titular de la Sele para enfrentar a Portugal por el liderato del Grupo K

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.