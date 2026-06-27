Resumen: El vibrante encuentro, válido por la tercera jornada de la fase de grupos, está programado para iniciar a las 6:30 p. m. en territorio estadounidense.

¡Con Cristiano Ronaldo a la cabeza! Portugal confirma su titular para el partidazo ante Colombia en Miami

Minuto30.com .- La expectativa está al máximo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pocos minutos de que ruede la pelota en la ciudad de Miami, la Selección de Portugal ha revelado el once inicial con el que enfrentará a la escuadra cafetera en el decisivo duelo por el primer puesto del Grupo K.

Los elegidos por Roberto Martínez

El estratega español al mando del banquillo luso no se guardó nada y saldrá al terreno de juego con su artillería pesada. El equipo titular estará comandado por su histórico líder y capitán, Cristiano Ronaldo, respaldado por una constelación de figuras europeas.

La alineación titular confirmada por Portugal es:

Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Rúben Mendes

Vitinha

Bruno Fernandes

João Félix

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo (C)

Duelo de titanes por la cima del grupo

El vibrante encuentro, válido por la tercera jornada de la fase de grupos, está programado para iniciar a las 6:30 p. m. en territorio estadounidense.

La estrategia lusa: Con ambas selecciones ya clasificadas matemáticamente a los dieciseisavos de final, el esquema altamente ofensivo propuesto por Martínez deja clara la intención de Portugal: salir a imponer condiciones desde el pitazo inicial, contrarrestar el calor de la hinchada colombiana en Miami y asegurar el codiciado liderato del grupo de cara a la siguiente fase del Mundial.

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