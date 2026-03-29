Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡TITULAR CONFIRMADA! Colombia define su XI para el partidazo ante Francia

    El equipo “Tricolor” busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.

    Publicado por: SoloDuque

    Colombia se enfrenta a Francia en partido amistoso este domingo a las 2 de la tarde
    Colombia se enfrenta a Francia en partido amistoso este domingo a las 2 de la tarde
    ¡TITULAR CONFIRMADA! Colombia define su XI para el partidazo ante Francia

    Resumen: Con una mezcla de solidez defensiva y toda la magia de sus referentes en ataque, el equipo "Tricolor" busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Néstor Lorenzo no se guarda nada ante Francia. La Selección Colombia ha revelado los nombres de los 11 guerreros que saltarán al campo para enfrentar a la poderosa Francia en el cierre de esta doble fecha FIFA.

    Con una mezcla de solidez defensiva y toda la magia de sus referentes en ataque, el equipo “Tricolor” busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.

    El XI Inicial de Néstor Lorenzo:

    Portería: Álvaro Montero

    Defensa: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Johan Mojica.

    Mediocampo: Jefferson Lerma y Richard Ríos en la contención; Jhon Arias y James Rodríguez en la creación.

    Delantera: Luis Suárez y Luis Díaz.

    Puntos clave de la formación

    James y Lucho juntos: Lorenzo apuesta por la jerarquía del “10” y el desequilibrio de la estrella del Liverpool para romper la defensa francesa.

    Poderío físico: El doble pivote de Lerma y Ríos promete una batalla de alto voltaje en la mitad de la cancha.

    Oportunidad de oro: Juan David Cabal recibe la confianza para consolidarse en la zaga central junto al experimentado Davinson Sánchez.

    Lea también: ¡Prenda la tele que hay «examen de fuego»! Colombia se mide a la Francia de Mbappé tras el tropiezo ante Croacia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.