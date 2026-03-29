¡TITULAR CONFIRMADA! Colombia define su XI para el partidazo ante Francia

Resumen: Con una mezcla de solidez defensiva y toda la magia de sus referentes en ataque, el equipo "Tricolor" busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.
Minuto30.com .- Néstor Lorenzo no se guarda nada ante Francia. La Selección Colombia ha revelado los nombres de los 11 guerreros que saltarán al campo para enfrentar a la poderosa Francia en el cierre de esta doble fecha FIFA.
Con una mezcla de solidez defensiva y toda la magia de sus referentes en ataque, el equipo “Tricolor” busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.
El XI Inicial de Néstor Lorenzo:
Portería: Álvaro Montero
Defensa: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Johan Mojica.
Mediocampo: Jefferson Lerma y Richard Ríos en la contención; Jhon Arias y James Rodríguez en la creación.
Delantera: Luis Suárez y Luis Díaz.
Puntos clave de la formación
James y Lucho juntos: Lorenzo apuesta por la jerarquía del “10” y el desequilibrio de la estrella del Liverpool para romper la defensa francesa.
Poderío físico: El doble pivote de Lerma y Ríos promete una batalla de alto voltaje en la mitad de la cancha.
Oportunidad de oro: Juan David Cabal recibe la confianza para consolidarse en la zaga central junto al experimentado Davinson Sánchez.
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Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a el segundo partido de la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne pic.twitter.com/x3IXD8jWp8
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 29, 2026
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