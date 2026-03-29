Colombia se enfrenta a Francia en partido amistoso este domingo a las 2 de la tarde

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Resumen: Con una mezcla de solidez defensiva y toda la magia de sus referentes en ataque, el equipo "Tricolor" busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.

¡TITULAR CONFIRMADA! Colombia define su XI para el partidazo ante Francia

Minuto30.com .- Néstor Lorenzo no se guarda nada ante Francia. La Selección Colombia ha revelado los nombres de los 11 guerreros que saltarán al campo para enfrentar a la poderosa Francia en el cierre de esta doble fecha FIFA.

Con una mezcla de solidez defensiva y toda la magia de sus referentes en ataque, el equipo “Tricolor” busca dar el golpe sobre la mesa ante los galos.

El XI Inicial de Néstor Lorenzo:

Portería: Álvaro Montero

Defensa: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Johan Mojica.

Mediocampo: Jefferson Lerma y Richard Ríos en la contención; Jhon Arias y James Rodríguez en la creación.

Delantera: Luis Suárez y Luis Díaz.

Puntos clave de la formación

James y Lucho juntos: Lorenzo apuesta por la jerarquía del “10” y el desequilibrio de la estrella del Liverpool para romper la defensa francesa.

Poderío físico: El doble pivote de Lerma y Ríos promete una batalla de alto voltaje en la mitad de la cancha.

Oportunidad de oro: Juan David Cabal recibe la confianza para consolidarse en la zaga central junto al experimentado Davinson Sánchez.

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