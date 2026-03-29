Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Prenda la tele que hay «examen de fuego»! Colombia se mide a la Francia de Mbappé tras el tropiezo ante Croacia

    La gran preocupación para la zaga colombiana tiene nombre propio: Kylian Mbappé

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Diaz por Colombia y Kyliam Mbappé por Francia, son dos de las grandes figuras que tienen los seleccionados que se enfrentan este domingo en amistoso previo al Mundial. Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    ¡Prenda la tele que hay «examen de fuego»! Colombia se mide a la Francia de Mbappé tras el tropiezo ante Croacia

    Resumen: El astro francés, bajo el mando de Didier Deschamps, parece haber superado por completo la molestia en su rodilla que lo tuvo en duda. Viene de ser la figura y el encargado de abrir el marcador ante los pentacampeones

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Selección Colombia de Mayores salta hoy a la cancha con la urgencia de sacudirse tras la reciente caída por 1-0 frente a Croacia.

    El equipo dirigido por Néstor Lorenzo necesita recuperar la memoria ganadora y la solidez defensiva, enfrentando a una Francia que llega en un estado de forma envidiable tras derrotar 2-1 al Brasil de Carlo Ancelotti.

    Mbappé: El peligro número uno está de regreso

    La gran preocupación para la zaga colombiana tiene nombre propio: Kylian Mbappé. El astro francés, bajo el mando de Didier Deschamps, parece haber superado por completo la molestia en su rodilla que lo tuvo en duda. Viene de ser la figura y el encargado de abrir el marcador ante los pentacampeones, demostrando que su cuota goleadora sigue intacta.

    Datos del partido: Colombia vs. Francia

    Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2026.

    Motivo: Amistoso Internacional – Fecha FIFA.

    Lugar: Northwest Stadium (Landover, Maryland, EE. UU.).

    Hora: 2:00 p. m. (Hora de Colombia).

    Transmisión: Gol Caracol y RCN Deportes.

    Las claves de Lorenzo para la victoria

    Tras el análisis de la derrota ante los croatas, el cuerpo técnico nacional tiene claro que el partido de hoy es vital para definir la lista de jugadores hacia el Mundial:

    Ajustes en la zona de volantes: Se busca mayor equilibrio para evitar las transiciones rápidas del rival.

    Neutralizar las bandas: Frenar la velocidad explosiva de los extremos franceses será la tarea principal de los laterales colombianos.

    Efectividad en ataque: Colombia necesita que sus referentes pesen en el área contraria para capitalizar las opciones de gol que escasearon en el duelo anterior.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.