Resumen: Cinco personas fueron capturadas en Bogotá tras hurtar una mezcladora de cemento y transportarla de manera peligrosa. Durante la persecución, los sospechosos atacaron con armas de fuego a los policías, pero finalmente fueron interceptados gracias a un plan candado. El vehículo y la maquinaria fueron recuperados, y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por hurto y porte ilegal de armas.

¡Tiroteo y persecución! Capturan a cinco delincuentes tras robar una mezcladora de cemento en Bogotá

En un operativo adelantado en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, la Policía capturó a cinco personas señaladas de robar una mezcladora de cemento de una obra en construcción y transportar la maquinaria de manera peligrosa en un vehículo particular. El hecho derivó en una persecución y en un intercambio de disparos contra los uniformados.

Según las autoridades, la situación comenzó cuando patrullas identificaron un automóvil que llevaba una mezcladora de construcción en condiciones inusuales. Debido a la forma en que era transportada, los policías intentaron detener el vehículo para verificar la procedencia del equipo. Sin embargo, los ocupantes respondieron con disparos y emprendieron la huida, generando una persecución por varios sectores de la localidad.

Durante el escape, los sospechosos abandonaron la mezcladora en la vía, pero continuaron la fuga a bordo del vehículo. Gracias al plan candado activado por las unidades policiales, se logró cerrar las rutas de salida, interceptar el automóvil y reducir a los cinco implicados.

En el procedimiento fueron incautados el automotor y varios cartuchos calibre 9 mm. Aunque no se encontró el arma utilizada para atacar a la patrulla, la Policía confirmó la recuperación total de la mezcladora hurtada.

Los detenidos fueron trasladados a la URI de Molinos y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la Línea 123, destacando que la información ciudadana es clave para desarticular estructuras criminales y fortalecer la seguridad en la ciudad.