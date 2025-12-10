Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Comunidad indígena emberá se colaron masivamente en el Portal 80 de TransMilenio, generando alerta en Bogotá. La Alcaldía advierte sobre la instrumentalización de 40 menores y un posible asentamiento en el Parque de los Periodistas.

Indígenas Emberá irrumpieron en el TransMilenio y alertan sobre la posible retoma del Parque Nacional

Una jornada de tensión y congestión se vivió en la mañana de este miércoles 10 de diciembre en el occidente de Bogotá luego de que un grupo de la comunidad indígena Emberá se colara masivamente en las instalaciones del Portal 80 de TransMilenio.

El incidente ocurrió cuando los integrantes de la comunidad accedieron al sistema de transporte masivo sin efectuar el pago del pasaje, evadiendo los controles de acceso.

La irrupción generó caos y obligó a las autoridades del sistema a desplegar operativos de atención en el punto.

Según reportes difundidos en plataformas digitales, la movilización de este grupo coincide con plantones y actividades de visibilización que han mantenido en inmediaciones del puente de Guadua durante la misma mañana.

La situación en TransMilenio escaló rápidamente y forzó un pronunciamiento inmediato de la Alcaldía de Bogotá.

El Secretario General de la alcaldía, Andrés Felipe Suárez, emitió una seria advertencia ante la inminente posibilidad de que estos grupos intenten establecer un nuevo asentamiento en el emblemático Parque Nacional.

“Reiteramos que el espacio público no es el lugar adecuado para ningún tipo de asentamiento permanente. Esto implica riesgos graves, sobre todo para los menores”, declaró Suárez.

El funcionario instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a actuar con celeridad para proteger a los niños y evitar su presunta instrumentalización en las protestas, dada la alta presencia de menores.

Las cifras manejadas por la Secretaría de Gobierno indican que se trata de 50 adultos y 40 menores de edad.

Hace aproximadamente tres semanas, ya se había registrado un intento de reinstalación en el Parque de los Periodistas por parte de otros grupos Emberá, lo que forzó la intervención de la Secretaría de Gobierno mediante operativos de diálogo y contención.

