Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tiroteo en el barrio Boitá, Kennedy, Bogotá, deja un hombre muerto. Autoridades reportan una captura y avanzan investigaciones.

¡Tiroteo en Kennedy! Sicarios en moto asesinaron a un hombre

Un nuevo tiroteo registrado en la tarde de este miércoles 15 de abril encendió las alertas de seguridad en el suroccidente de Bogotá, específicamente en el barrio Boitá, ubicado en la localidad de Kennedy, donde un hombre perdió la vida tras un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m., cuando la víctima, un hombre de aproximadamente 54 años, fue impactada por varios disparos. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial cercano, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Lea también: ¡Persecución de película! Delincuentes robaron un carro en Teusaquillo y el vehículo fue recuperado en Ciudad Bolívar

Las primeras versiones indican que el ataque habría sido perpetrado por personas que se movilizaban en motocicleta, quienes interceptaron a la víctima mientras se encontraba en vía pública.

Este tiroteo generó pánico entre los habitantes del sector, quienes reportaron lo ocurrido a las autoridades.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En medio del operativo de respuesta, la Policía informó sobre la captura de un hombre cercano a los 30 años de edad, quien sería uno de los presuntos implicados.

Sin embargo, versiones que circulan entre testigos señalan que otros posibles responsables habrían huido del lugar, lo que aún no ha sido confirmado oficialmente. Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las labores de inspección técnica y recolección de pruebas.

Más noticias de Bogotá