Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un vehículo que había sido robado en el barrio Palermo, en la localidad de Teusaquillo, fue recuperado por la Policía en Ciudad Bolívar. El automotor fue ubicado en el barrio Madelena gracias a la rápida reacción de los uniformados del CAI Perdomo y al seguimiento del caso. Posteriormente, el carro fue devuelto a su propietario, quien recibió acompañamiento de las autoridades.

¡Persecución de película! Delincuentes robaron un carro en Teusaquillo y el vehículo fue recuperado en Ciudad Bolívar

Un vehículo que había sido hurtado en la localidad de Teusaquillo fue recuperado por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá en el sur de la ciudad, luego de una rápida reacción operativa que permitió su ubicación minutos después del robo.

El hecho se registró en el barrio Palermo, donde un ciudadano que se movilizaba en su automóvil fue interceptado por varios delincuentes. Según el reporte, los responsables lo intimidaron y lo despojaron del vehículo mediante una modalidad de atraco.

Operativo de búsqueda en la ciudad

Tras conocerse el hurto, las patrullas del CAI Perdomo activaron los protocolos de búsqueda y seguimiento en la zona, lo que permitió rastrear el automotor hasta la localidad de Ciudad Bolívar.

Esto le podría interesar: ¡Cayó mujer requerida por Interpol! Era buscada en Argentina por dopar y robar a hombres a través de apps de citas

El vehículo fue hallado en el barrio Madelena, donde los uniformados lograron ubicarlo y asegurar su recuperación. De acuerdo con la información oficial, el resultado del operativo se dio gracias a la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia y al apoyo de datos suministrados durante la atención del caso.

En tiempo récord policías lograron ubicar en #CiudadBolívar un vehículo que había sido hurtado minutos antes en Teusaquillo. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La efectividad de un 'Plan Candado' fue clave para iniciar el acompañamiento y regresarle este automotor a su dueño. pic.twitter.com/fcKnFmTYwO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 15, 2026

Entrega del automotor y lamado a la ciudadanía

Una vez recuperado el automotor, las autoridades procedieron a realizar la devolución a su propietario, quien recibió acompañamiento por parte de los uniformados tras lo ocurrido.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la denuncia oportuna es clave para apoyar las labores de investigación y la acción contra el crimen en la ciudad.