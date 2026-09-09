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Resumen: El grave incidente ocurrió en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, sector La Sierra (Comuna 8). Cámaras de seguridad fueron clave para evitar la fuga de los sujetos que alteraron la escena.

Tiroteo en colegio de Medellín: Joven resulta herido con un arma y Policía captura a dos implicados

Minuto30.com .- Un alarmante suceso interrumpió la jornada en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la Comuna 8 de Medellín, cuando un menor de 17 años resultó herido en la cabeza tras ingresar de forma irregular al plantel.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el joven saltó una de las tapias para acceder al colegio portando un arma de compresión. Una vez dentro de las instalaciones, se generó a sí mismo una lesión a la altura de la cabeza.

Un giro inesperado en la escena

La situación escaló minutos después del incidente. Dos ciudadanos, ajenos a la situación inicial, ingresaron al recinto educativo, tomaron el arma involucrada y huyeron del lugar.

Sin embargo, el escape fue frustrado rápidamente. Gracias al seguimiento a través del sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad, la Policía logró identificar y ubicar a los dos sujetos. Ambos fueron trasladados de inmediato a la Estación de Policía Villahermosa, donde se adelantan las investigaciones para esclarecer sus motivos y su relación con los hechos.

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Atención médica oportuna

A la par de la captura, el dinamizador del servicio policial que llegó para atender la emergencia brindó los primeros auxilios al menor lesionado. El joven fue trasladado de urgencia a la Clínica Sagrado Corazón, donde recibe atención médica.

Las autoridades continúan trabajando en la recolección de pruebas dentro del colegio para esclarecer completamente este hecho que ha generado conmoción en la comunidad de La Sierra.

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