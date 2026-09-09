Resumen: El alcalde de Medellín confirmó los graves hechos ocurridos en la Institución Educativa Gabriel García Márquez (Comuna 8). El menor ingresó armado, desató el terror en el plantel y posteriormente dos sujetos intentaron ocultar la evidencia.

Pánico en colegio de Medellín: Joven disparó para intimidar, terminó herido y Fico se apersonó del caso

Minuto30.com .- Lo que inicialmente se reportó como un incidente aislado, ha tomado tintes de extrema gravedad tras la confirmación del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez. El mandatario local reveló detalles escalofriantes sobre el suceso que paralizó las clases en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el sector de La Sierra.

Momentos de terror en las aulas

Según la actualización entregada por el alcalde Gutiérrez, quien se desplazó personalmente al colegio para coordinar con las autoridades, el joven de 17 años no solo ingresó de forma irregular saltando una tapia, sino que portaba un arma de menor letalidad con la cual realizó varios disparos para intimidar a los presentes, desatando el pánico en la institución.

Minutos después de sembrar el terror, el menor se autolesionó a la altura de la cabeza con la misma arma. El joven fue auxiliado por el dinamizador del servicio policial y trasladado de urgencia a la Clínica Sagrado Corazón, donde actualmente recibe atención médica.

Intento de encubrimiento frustrado

El caos generado por los disparos fue aprovechado por otros dos ciudadanos que ingresaron al recinto educativo para sustraer el arma y huir de la escena. Sin embargo, su escape duró poco: el cerco virtual de las cámaras de videovigilancia permitió a la Policía ubicarlos y capturarlos rápidamente. Ambos fueron trasladados a la Estación de Policía Villahermosa.

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Fico verifica los sucesos en el colegio

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Fico Gutiérrez calificó la situación como «muy grave» y confirmó su presencia en el lugar de los hechos: «En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó. Estoy atento a la situación y estaré informando».

Las autoridades mantienen acordonada la institución mientras avanzan las pesquisas para determinar cómo el menor obtuvo el arma y cuáles fueron las motivaciones detrás de este alarmante ataque que sacude a la comunidad educativa de Medellín.

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