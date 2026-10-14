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Resumen: Debido a las labores de acordonamiento para la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias, las autoridades de tránsito reportaron novedades importantes en la movilidad del centro de la ciudad, la noche del 13 de octubre

Se conocen nuevos detalles del tiroteo en el centro de Medellín: El muerto sigue sin identificar

Minuto30.com .- Las circunstancias en las que se produjo un tiroteo en la noche del martes 13 de octubre en el centro de Medellín continúan siendo objeto de verificación por parte de los organismos de investigación.

El suceso, registrado en inmediaciones de la Avenida Oriental con la calle Bomboná (barrio Colón), dejó como saldo un hombre sin vida en la vía pública y tres personas trasladadas con heridas de arma de fuego a centros asistenciales, entre ellas un agente de la Policía y dos particulares.

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De acuerdo con versiones preliminares recopiladas tras el incidente en la calle 47 con carrera 46, un procedimiento policial derivó en un cruce de disparos. Las autoridades judiciales buscan esclarecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

Según versiones extraoficiales, hacia las 7:21 de la noche, una patrulla acudió al sector tras recibir llamados sobre posibles alteraciones del orden público, pues transeúntes habrían alertado sobre la presencia de un sujeto con actitud hostil en la zona comercial.

Al intentar requerir al individuo para una verificación de antecedentes, este habría desenfundado un arma de fuego tipo revólver y accionado el arma contra uno de los policías, impactándolo en la zona abdominal.

En circunstancias que son analizadas por los peritos balísticos, el uniformado habría reaccionado empleando su arma oficial de dotación, causándole la muerte al señalado agresor en el mismo lugar de los hechos.

Balance médico de los heridos y situación de los transeúntes

En medio de las detonaciones producidas en un horario de alta afluencia peatonal, tres personas resultaron lesionadas y remitidas a una clínica del norte de la ciudad.

Evolución clínica de los lesionados

El uniformado, de 43 años, ingresó con una lesión por proyectil en la región izquierda del abdomen. Los partes iniciales indican que permanece consciente y bajo observación médica para monitorear posibles compromisos internos.

Un ciudadano de 29 años presentó una herida de bala en el costado derecho del cuerpo y fue puesto a disposición del área de cirugía para su respectiva valoración e intervención.

Un adulto mayor de 65 años sufrió un impacto de proyectil en el antebrazo izquierdo. De acuerdo con los primeros informes de atención, su condición es estable.

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Un hombre abatido

La persona abatida, un hombre de entre 35 y 40 años de quien aun no se conoce su identidad, falleció de manera instantánea tras recibir impactos de bala en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades hospitalarias y judiciales no han determinado si las heridas de los dos particulares corresponden a proyectiles disparados por el arma del agresor o si fueron consecuencia de rebotes derivados de la reacción policial.

Recolección técnica y pesquisas judiciales

La zona del suceso, comprendida entre la carrera 46 y la calle 47, fue acordonada durante varias horas para permitir las diligencias de inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones que lleven a esclarecer lo sucedido, recolectando las vainillas percutidas y el revólver atribuido al atacante, los cuales, se presume, serán sometidos a análisis de balística forense.

Asimismo, se buscan piezas audiovisuales que resultarán determinantes para establecer con precisión la cronología del hecho, deslindar responsabilidades y esclarecer el origen exacto de los disparos que impactaron a los dos transeúntes.

Judicializado presunto responsable del crimen de una pareja de jóvenes en parque de Sabaneta (Antioquia) https://t.co/GWXsr2nBHt — Minuto30.com (@minuto30com) October 14, 2026

Afectación a la movilidad y cierres viales

Debido a las labores de acordonamiento para la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias, las autoridades de tránsito reportaron novedades importantes en la movilidad del centro de la ciudad:

Avenida Oriental: Cierre de un carril a la altura de Bomboná, en sentido sur-norte.

Sector Bomboná: Cierre total en la calle 47, en sentido occidente-oriente.