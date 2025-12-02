Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Tiros en pleno atraco dejan un ladrón muerto y un menor aprehendido en Bogotá

Un nuevo y violento hecho de inseguridad sacudió el norte de Bogotá en la tarde de este martes, 2 de diciembre. Un intento de hurto en el exclusivo barrio Santa Paula, específicamente en la calle 106 con carrera 19, desencadenó un tiroteo que dejó al menos una persona muerta.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el incidente se registró sobre las 2:20 de la tarde cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, intentaron robar a un transeúnte que circulaba por las calles del barrio.

El hecho motivó la rápida reacción de agentes de seguridad que se encontraban en inmediaciones del lugar, desatándose un intercambio de disparos con los asaltantes. En medio de las labores policiales, uno de los presuntos delincuentes fue abatido en el lugar.

La Policía Metropolitana confirmó que el otro asaltante, un menor de edad, fue aprehendido y quedó de inmediato bajo custodia de las autoridades de infancia y adolescencia.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima del hurto, la cual presuntamente habría quedado herida.

Las autoridades mantienen desplegado un operativo de seguridad en el sector para esclarecer los detalles del suceso y garantizar la seguridad de los residentes.

