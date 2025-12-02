Menú Últimas noticias
    Tras ser herido, el hombre intentó desesperadamente buscar ayuda

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Nadie lo auxilió! Pelea callejera entre habitantes de calle se saldó con un muerto y un venezolano capturado

    Resumen: Las autoridades lograron la captura de un ciudadano venezolano, también en situación de calle, quien sería el presunto responsable del homicidio

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hombre en situación de calle, fue asesinado el pasado 1 de diciembre en el centro de Medellín tras ser apuñalado en medio de una riña callejera. El ataque ocurrió en el barrio Prado Centro, a la altura de la Carrera 48 con Calle 63A. La víctima recibió una puñalada directa en el corazón.

    Tras ser herido, el hombre intentó desesperadamente buscar ayuda, desplazándose varias calles mientras su vida se agotaba. Lamentablemente, nadie pudo asistirlo a tiempo. La víctima se desplomó y murió en la Carrera 46 con Calle 58, lejos del lugar donde inició la confrontación.

    Las autoridades lograron la captura de un ciudadano venezolano, también en situación de calle, quien sería el presunto responsable del homicidio.

    El ciudadano extranjero huyó del lugar sin percatarse inicialmente de la gravedad de la herida mortal que había infligido a su contrincante. El capturado y el arma blanca fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

