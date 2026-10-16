Resumen: Les canceló el viaje a las 2 de la mañana, se fue y luego regresó. Lo que hizo después el conductor de aplicación quedó grabado en Galerías.

‘Tiró fue a matarnos’: conductor de aplicación habría intentado arrollar a una familia en Bogotá

Un comerciante de Bogotá denunció que un conductor de aplicación intentó arrollar a su esposa y a sus hijos en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo. Según su relato, todo empezó cuando el conductor se negó a terminar un servicio y terminó con el vehículo subido al andén donde esperaba la familia, en plena madrugada.

El denunciante, identificado como Jhonatan, indicó que había salido de su local comercial con su esposa y sus hijos para dirigirse a Suba. La familia pidió un vehículo a través de una plataforma digital y, cuando llegó el carro, los niños se subieron mientras él terminaba de cerrar el negocio.

Sin embargo, la situación cambió de un momento a otro. Según Sosa, el conductor les pidió que se bajaran y les dijo que no haría el recorrido porque «le salió un mejor servicio».

El padre trató de llegar a un acuerdo y le ofreció pagar un valor adicional para que los llevara hasta su destino. Pero el conductor no aceptó y arrancó para irse del lugar.

Jhonatan reconoció que, molesto por lo que estaba pasando, alcanzó a darle una patada a una de las llantas del vehículo antes de que se alejara.

De acuerdo con la denuncia, después de alejarse, el conductor habría dado la vuelta a la manzana y regresado al mismo punto.

Para ese momento, Sosa seguía cerrando el establecimiento, mientras su esposa y sus hijos esperaban en el andén para conseguir otro transporte. Según su versión, el hombre dirigió el carro hacia ellos y lo subió al andén, en una maniobra que el comerciante interpretó como un intento de arrollarlos.

El comerciante insistió en que no se trató de un intento de asustarlos. «Se subió totalmente al andén completo a estrellarnos; él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos», afirmó en la entrevista con Noticias Caracol.

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Las cámaras de seguridad del barrio Galerías registraron parte de lo ocurrido. Esas grabaciones hacen parte del material con el que se busca reconstruir los hechos denunciados por la familia.

Jhonatan pidió que el caso no quede impune y aseguró que el conductor debe responder ante la justicia. «Él tiene que responder ante la ley por el acto de tirar a matar, asesinar a una criatura», manifestó.

La familia también espera que la plataforma por la que pidió el servicio ayude a identificar al conductor de aplicación y explique qué medidas tomará frente a la denuncia.

Según el reporte conocido, la Policía tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido una respuesta oficial de la aplicación.

Tampoco se conoce la versión del conductor señalado, por lo que los hechos descritos corresponden por ahora al relato de la familia y a lo que muestran las cámaras de seguridad del sector.

La denuncia ha generado atención por la presencia de niños en el lugar y por la forma en que, según el comerciante, el vehículo se subió al andén donde estaba su familia.

Por ahora, se espera que las autoridades analicen las grabaciones y establezcan si hubo una conducta que deba ser investigada, mientras la familia insiste en que el conductor de aplicación sea identificado y responda por lo ocurrido.

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