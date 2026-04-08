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Resumen: Conozca cómo aplicar a los 50.000 cupos del tiquete Metro en Medellín para estudiantes. Requisitos, fechas y link de inscripción para tarifa diferencial.

¡Viaja en el Metro pagando mucho menos! Nueva oportunidad para estudiantes que gastan mucho en pasajes

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia Sapiencia, anunció el inicio del segundo ciclo de inscripciones para acceder al beneficio del tiquete Metro, una iniciativa orientada a mitigar la deserción escolar en las instituciones de educación superior de la capital antioqueña.

En esta fase, se busca que los beneficiarios de programas como Matrícula Cero y otros fondos administrados por la alcaldía logren obtener una tarifa preferencial que facilite su movilidad diaria hacia los centros de formación, garantizando que el factor económico no interrumpa sus procesos de aprendizaje.

En total, la alcaldía ha dispuesto de 50.000 cupos que se distribuirán en cuatro etapas durante el año. Para este periodo específico, quienes resulten favorecidos podrán hacer uso del sistema de transporte masivo pagando únicamente $1.600 por cada viaje.

Este alivio financiero permite realizar hasta 60 trayectos al mes, ofreciendo flexibilidad total al no contar con limitaciones de horario para su uso.

Los estudiantes que deseen participar en el proceso tienen como fecha límite el próximo 13 de abril, cerrando la plataforma de registro a las 4:00 p.m.

Para ser parte de este programa de bienestar estudiantil, los aspirantes deben cumplir con criterios específicos como habitar en inmuebles de estratos 1, 2 o 3 y demostrar que su residencia se encuentra a una distancia superior a un kilómetro de su universidad o instituto.

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El rango de edad establecido para la convocatoria es de los 10 a los 28 años, salvo para ciudadanos con discapacidades debidamente certificadas, quienes no tendrán restricción de edad.

Es fundamental resaltar que aquellos que ya contaban con el tiquete en el primer semestre deben realizar nuevamente el trámite de postulación para renovar el subsidio.

Finalmente, la alcaldía enfatizó que el proceso de inscripción para los usuarios de Matrícula Cero debe hacerse directamente en el portal web de Sapiencia, mientras que el resto de la población estudiantil debe gestionarlo con sus respectivas instituciones.

Las autoridades recordaron que este beneficio es de carácter personal y cualquier uso fraudulento de la tarjeta personalizada podría generar sanciones administrativas y la pérdida definitiva del auxilio de transporte.

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