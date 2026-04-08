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Resumen: Trágico accidente en la vía Chusacá - Sibaté deja un muerto y tres heridos este 8 de abril. Cierre total en el sector de las bodegas del D1 por labores de criminalística.

Un muerto y heridos tras violento choque de motos y un furgón en la vía Chusacá – Sibaté

Un fatídico accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles 8 de abril en la vía que comunica a Chusacá con el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

El siniestro vial involucró a tres motocicletas y un vehículo tipo furgón. Según el reporte preliminar de las autoridades de movilidad, el fuerte impacto dejó como saldo una persona fallecida en el lugar de los hechos y tres más con heridas de consideración, quienes fueron auxiliadas por transeúntes y personal asistencial.

Debido a la magnitud de la colisión, el corredor vial permanece bajo cierre total mientras los organismos de socorro atienden la emergencia y aseguran la zona.

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En este momento, las unidades de tránsito se encuentran a la espera del equipo de criminalística para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar el material probatorio necesario.

Esta situación ha generado un monumental embotellamiento en los accesos a Sibaté, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas o armarse de paciencia mientras se restablece el flujo vehicular.

Las causas exactas que desencadenaron este múltiple choque son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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