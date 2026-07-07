El Tiquete Metro Estudiantil vuelve con nuevos cupos: así puede acceder al beneficio

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Resumen: La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil ya está abierta en Medellín. Conozca quiénes pueden postularse, los requisitos y la fecha límite para inscribirse.

La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil ya está disponible para los estudiantes vinculados a los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín, quienes podrán postularse al subsidio de transporte otorgado por el Área Metropolitana bajo la modalidad de Perfil Estudiantil.

La estrategia busca facilitar el acceso a la educación y evitar que las dificultades económicas para el transporte afecten la continuidad académica.

El programa tiene prevista una meta de 50.000 beneficiarios distribuidos en cuatro convocatorias.

En esta tercera etapa, los estudiantes seleccionados accederán a un pasaje con tarifa preferencial de $1.600 por trayecto y podrán utilizar hasta 60 viajes al mes, sin restricciones de horario para movilizarse entre sus hogares y los centros educativos.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 27 de julio al mediodía. Para acceder al Tiquete Metro Estudiantil, los aspirantes deben vivir en una vivienda de estrato 1, 2 o 3, estar ubicados a más de un kilómetro de la institución donde estudian y tener entre 10 y 28 años.

Esta condición de edad no aplica para personas con discapacidad que cuenten con la certificación correspondiente.

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Las autoridades también recordaron que los estudiantes beneficiados durante la primera convocatoria y que deseen conservar el subsidio deberán realizar nuevamente el proceso de renovación dentro de los plazos establecidos.

En el caso de los estudiantes adscritos a los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero, la inscripción al Tiquete Metro Estudiantil únicamente podrá hacerse a través del portal oficial de Sapiencia. Por su parte, los demás estudiantes deberán gestionar la solicitud directamente con sus respectivas instituciones de educación superior.

La alcaldía reiteró que este beneficio es personal e intransferible, por lo que cualquier uso indebido podrá generar sanciones. Con esta iniciativa, Medellín busca seguir fortaleciendo la permanencia de los jóvenes en la educación superior mediante apoyos para su movilidad.

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