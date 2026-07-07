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Resumen: Más de 430 megaoperativos Medellín dejaron 7.000 capturas, 4.000 cambuches desmontados y millonarias incautaciones durante el primer semestre de 2026.

Balance de seguridad en Medellín: 7 mil capturas y 14 toneladas de droga incautadas en seis meses

Los megaoperativos Medellín fueron una de las principales estrategias de seguridad implementadas durante el primer semestre de 2026. La Alcaldía, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó más de 430 intervenciones en distintos sectores de la ciudad con el propósito de reforzar el control territorial y recuperar zonas afectadas por la delincuencia.

Como parte de estas acciones, las autoridades lograron desmantelar 4.000 cambuches e intervenir 550 puntos considerados prioritarios por las condiciones de seguridad.

Además, fueron suspendidos 20 establecimientos comerciales por incumplir la normatividad vigente, en medio de los operativos desarrollados en diferentes comunas y corregimientos.

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Las cifras también reflejan un amplio despliegue operativo

Durante los procedimientos se utilizaron 2.300 vehículos, entre motocicletas y automóviles, mientras que se efectuaron cerca de 40.000 verificaciones de antecedentes a ciudadanos. En paralelo, las autoridades incautaron 360 armas de fuego, 62.000 armas blancas y 14 toneladas de estupefacientes, con el objetivo de reducir la capacidad logística y operativa de las estructuras criminales que tienen presencia en la capital antioqueña.

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Los megaoperativos Medellín también dejaron un balance de 7.000 capturas, resultado de la ofensiva adelantada por las autoridades contra diferentes modalidades delictivas.

Estas acciones hacen parte de una estrategia conjunta enfocada en impactar las organizaciones ilegales y reforzar la presencia institucional en los sectores priorizados.

Desde la Alcaldía señalaron que los megaoperativos Medellín continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad como una medida para recuperar el control del territorio, fortalecer la convivencia y brindar mejores condiciones de seguridad a los habitantes, mediante el trabajo articulado entre las autoridades locales y los organismos de seguridad y justicia.

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