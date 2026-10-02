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    Las tinteras del Parque Berrío estrenan carrito: esto es lo que cambia para los vendedores

    Las tinteras del Parque Berrío recibirán carritos, termos y más, pero el plan va mucho más allá. Le contamos qué cambia para ellas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    11:26 AM
    Las tinteras del Parque Berrío estrenan carrito: esto es lo que cambia para los vendedores

    Resumen: La Alcaldía de Medellín entregará 40 carritos de tinto y dotación a vendedores del Parque Berrío. El proceso acompaña a 108 vendedores de tinto del centro.

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    Las tinteras del Parque Berrío tendrán nuevas herramientas para trabajar. La Alcaldía de Medellín acompaña a 108 vendedores de tinto, en su mayoría mujeres, en un proceso que busca recuperar el espacio público y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones en las que ejercen su actividad.

    Estas personas cuentan con acta de reubicación en los parques Berrío y Bolívar, y en los bajos del viaducto del Metro. Como parte de la estrategia, se entregarán 40 carritos de tinto, además de morrales portatermos, dos termos, camisetas, gorras y delantales.

    La prioridad la tendrán los adultos mayores, las personas con discapacidad, los líderes y los vendedores que se han destacado por cuidar el espacio público.

    «El Parque Berrío es de todos. Recuperarlo significa devolverle este espacio a la ciudadanía, pero también mirar a los vendedores a los ojos, acompañarlos y ofrecerles alternativas», afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa.

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    La intervención hace parte de la Brigada de Espacio Público y del proceso de renovación del sector. El acompañamiento se desarrollará en cuatro frentes: alternativas espaciales y regulatorias, sostenibilidad económica, atención social y en salud, y educación y fortalecimiento de capacidades.

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    Esto incluye rutas de empleo, acceso a servicios, apoyo psicosocial, capacitación técnica, formación digital y financiera, y opciones de reconversión laboral hacia la formalidad. Además, habrá una ruta especial para los vendedores venezolanos, en articulación con Migración Colombia, que facilitará su regularización y acceso a la oferta institucional.

    Según la Administración Distrital, el objetivo es que los parques Berrío y Bolívar, y los bajos del viaducto del Metro, se conviertan en espacios de convivencia, seguridad, orden y disfrute para todos.

    «El espacio público se recupera con autoridad, pero también con humanidad. Queremos un Parque Berrío seguro, ordenado, renovado y que quienes trabajan allí sean protagonistas de esa transformación», concluyó Villa.

    Las tinteras del Parque Berrío estrenan carrito: esto es lo que cambia para los vendedores

    Foto de cortesía.

    Las tinteras del Parque Berrío estrenan carrito: esto es lo que cambia para los vendedores

    Foto de cortesía.

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