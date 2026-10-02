¡Atención padres en Bello! Ya pueden pedir cupo escolar para 2027 sin hacer filas

Resumen: Bello habilitó plataforma para cupos escolares 2027 de 1° a 11°, CLEI y modelos flexibles. Trámite virtual sin documentos en tulio.inderbello.com.co

Ya se encuentra habilitada la plataforma para la solicitud de cupos escolares en el año lectivo 2027, para todos los grados en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bello. Las familias interesadas podrán hacer el trámite de manera virtual.

La solicitud se realiza a través del chat habilitado por la Secretaría de Educación de Bello, aquí. Allí estará disponible la plataforma y la solicitud de traslados masivos.

El sistema permite pedir cupos escolares desde el grado 1.º hasta 11.º, así como para los programas de Educación Integral de Adultos, CLEI 2, 3, 4, 5 y 6, y las metodologías flexibles aceleración y caminar en secundaria 1 y 2.

Durante esta etapa de solicitud no será necesario adjuntar documentos. La documentación requerida se pedirá posteriormente durante el proceso de matrícula, directamente en la institución educativa donde sea asignado el cupo. Una vez finalizada la solicitud, el sistema generará un número de radicado que permitirá identificar y hacer seguimiento al trámite.

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En la plataforma también podrán realizar la solicitud los estudiantes nuevos provenientes de otros municipios o de otros países que lleguen a Bello y requieran continuar su proceso educativo, garantizando la continuidad en educación.

Si la persona ya estudia en una institución educativa oficial de Bello y desea trasladarse a otra institución oficial de la ciudad, debe solicitar en cualquiera de las 38 instituciones educativas oficiales o en la Secretaría de Educación el traslado para el año 2027.

La Secretaría de Educación de Bello invita a las familias a realizar el proceso de manera oportuna y a consultar únicamente los canales oficiales para conocer las orientaciones sobre asignación y matrícula.

La primera etapa de inscripción inició el 1 de septiembre de 2026 para el grado transición, con 3.500 cupos disponibles en las 38 instituciones oficiales. Aún hay cupo para este grado y podrán aplicar las familias de los niños y niñas que cumplan 5 años de edad al 31 de marzo de 2027.

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