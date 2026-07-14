Resumen: El exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, admitió que evalúa si regresará a Colombia tras las recientes advertencias del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien manifestó su intención de buscar encarcelarlo por crímenes de guerra. Londoño, quien tenía previsto comparecer este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), limitó su declaración a un escueto "voy a ver si vuelvo" a Blu Radio, abriendo un complejo escenario de incertidumbre sobre su situación jurídica y su sometimiento al tribunal transicional de cara al inicio del nuevo mandato presidencial.

Timochenko estaría pensando en fugarse y no volver a Colombia, tras advertencia de Abelardo de la Espriella

El panorama judicial y político de la transición de gobierno en Colombia sumó un nuevo capítulo de tensión. Rodrigo Londoño, conocido en su época de insurgencia como ‘Timochenko’ y antiguo jefe de la extinta guerrilla de las Farc, reveló que se encuentra analizando la posibilidad de no regresar al territorio nacional.

La incertidumbre sobre el retorno de Londoño se desató de inmediato tras las categóricas declaraciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella. El futuro mandatario nacional fue enfático al asegurar en sus más recientes pronunciamientos que una de las prioridades de su administración será buscar la reclusión en prisión del exlíder guerrillero, argumentando que debe responder penalmente por los supuestos «crímenes de guerra» cometidos durante el conflicto armado.

En un breve contacto con la cadena radial Blu Radio, el propio excomandante de las Farc confirmó las dudas sobre su regreso al país al manifestar de manera escueta: “Voy a ver si vuelvo”. Por el momento, Londoño ha optado por el hermetismo y no ha ofrecido más declaraciones detalladas a los medios de comunicación.

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La situación resulta especialmente compleja dado que el exjefe del partido Comunes tenía programada una citación para comparecer de manera presencial este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una eventual decisión de permanecer fuera de Colombia podría reconfigurar su estatus frente al tribunal transicional y abrir interrogantes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 ante la inminente llegada del nuevo gobierno.

Además, Timochenko estaría utilizando de excusa el discurso del presidente electo Abelardo de la Espriella para no presentarse, pero el discurso se presentó el 13 de julio y su permiso estaba solo hasta el 11 de julio, es decir, la «amenaza» se dio dos días después de que Rodrigo Londoño no haya regresado a Colombia.

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