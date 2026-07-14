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Resumen: El regreso a clases comenzó en Medellín con más de 270.000 estudiantes en las aulas. Se reactivaron el PAE, Transporte Escolar y estrategias para prevenir la deserción.

¡Se acabaron las vacaciones! Más de 270 mil estudiantes vuelven a clases en Medellín con estas ayudas

El regreso a clases ya comenzó en Medellín. Tras el receso escolar de mitad de año, más de 270.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales iniciaron el segundo semestre académico acompañados por diferentes estrategias de la alcaldía orientadas a fortalecer la permanencia, el bienestar y el aprendizaje en las aulas.

Como parte de este regreso a clases, la estrategia En el Colegio Contamos con Vos desarrollará jornadas pedagógicas en 10 instituciones educativas priorizadas.

La iniciativa busca sensibilizar a estudiantes, familias y comunidades sobre la importancia de asistir de manera constante al colegio y continuar con su proceso formativo, como parte de las acciones para prevenir la deserción escolar.

Durante el segundo semestre, el programa mantendrá labores de búsqueda activa, seguimiento y acompañamiento a estudiantes con riesgo de ausentismo, con el propósito de detectar oportunamente las situaciones que puedan afectar su continuidad en el sistema educativo oficial.

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Además del regreso a clases, la Alcaldía de Medellín reactivó el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 233.000 alumnos de colegios oficiales, así como el servicio de Transporte Escolar, que facilita el desplazamiento de más de 10.000 estudiantes mediante transporte contratado, recarga Cívica y Perfil Estudiante.

El segundo semestre también incluirá estrategias para fortalecer la calidad educativa, entre ellas SaberEs para la preparación de las Pruebas Saber 11, Educación Complementaria, el impulso a las habilidades digitales, los procesos STEM+H, las jornadas de formación para docentes lideradas por Mova y alianzas con entidades públicas y privadas.

Con estas acciones, la ciudad busca seguir fortaleciendo la permanencia escolar y brindar mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

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