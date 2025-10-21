Resumen: Alias Timochenko (exguerrillero de las Farc) cuestionó la absolución de Álvaro Uribe, afirmando que "reafirma el adagio popular: la justicia es para los de ruana". En su trino, el excomandante de la guerrilla, señalado de asesinar a miles de personas, pidió a la Corte Suprema de Justicia proteger la verdad y los derechos de las víctimas.

El chiste se cuenta solo… Timochenko dijo que la «justicia es para los de ruana» tras absolución de Uribe

La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá desató una ola de reacciones en el panorama político, incluida la del exguerrillero y líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko». El excomandante de las FARC, señalado de ser el responsable de miles de asesinatos durante el conflicto, utilizó la decisión judicial para insinuar que en Colombia la justicia opera con doble rasero, favoreciendo a los poderosos.

A través de su cuenta de X, Timochenko se refirió directamente al fallo, afirmando: «La absolución de Álvaro Uribe Vélez en Segunda Instancia reafirma el adagio popular: la justicia es para los de ruana».

El mensaje del exguerrillero ha generado una profunda indignación pública, pues proviene de una figura que lideró una organización responsable de crímenes atroces y violaciones masivas a los derechos humanos, y que hoy goza de una relativa impunidad gracias a los acuerdos de paz.

Timochenko instó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir, pidiéndole actuar «en derecho, sin cálculos electorales, protegiendo los derechos de las víctimas y la verdad para el país», en referencia a la posibilidad de que el caso Uribe llegue a casación.

La declaración de Timochenko subraya la paradoja de la justicia transicional en Colombia, donde líderes de grupos armados que causaron miles de muertes obtuvieron beneficios jurídicos, mientras que un expresidente, en un caso de fraude procesal y soborno, es finalmente absuelto. La controversia se intensifica con el señalamiento del exguerrillero, cuya propia historia de impunidad es un punto central del debate nacional.

