Tigrillo lanudo atropellado en Itagüí recuperó su libertad tras un proceso de rehabilitación

Resumen: Un tigrillo lanudo regresó a su hábitat natural tras superar un estado de salud crítico. El Área Metropolitana y Corantioquia lideraron su liberación.

Tras meses de un proceso integral de atención, valoración y rehabilitación, un ejemplar de tigrillo lanudo fue devuelto a su ecosistema natural en las últimas horas.

El felino, que había sido rescatado en condiciones clínicas críticas y con un pronóstico de salud reservado, logró superar un riguroso tratamiento liderado por el equipo de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Andrés Gómez, supervisor del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR), explicó que la recuperación del animal fue un reto para los especialistas, pues su estado inicial era de extrema debilidad.

“Nuestro equipo veló por la salud de este individuo hasta lograr una condición estable. El tigrillo hoy cuenta con todas las capacidades para sobrevivir por su cuenta”, señaló el funcionario.

La liberación no fue al azar. Los profesionales confirmaron que el ejemplar mantuvo comportamientos netamente silvestres, como una marcada aversión a los humanos y respuestas rápidas de huida, factores clave para garantizar que no busque contacto con zonas urbanas.

La reintroducción se llevó a cabo en una zona boscosa del territorio Aburrá Sur, bajo la jurisdicción de Corantioquia, un ecosistema estratégico que ofrece la cobertura y las presas necesarias para que esta especie siga cumpliendo su función vital en la naturaleza.

