Resumen: Dos miembros de las disidencias 'Jaime Martínez' se sometieron a la justicia en López de Micay, Cauca, entregando 12 fusiles y cilindros bomba.

Dos integrantes de las disidencias se entregaron en el Cauca: tenían fusiles y cilindros bomba

Dos integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’, grupo vinculado a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, decidieron presentarse ante las autoridades para realizar su sometimiento voluntario a la justicia.

La operación, que contó con el trabajo conjunto de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, se produjo tras semanas de ofensivas sostenidas en este sector estratégico donde la comunidad ha denunciado constantes riesgos por la presencia criminal.

Al momento de su sometimiento, los hombres no llegaron con las manos vacías; entregaron un arsenal de alto poder que ponía en peligro a la población civil.

Entre el material incautado se encuentran 12 fusiles, dos pistolas, más de 600 cartuchos y dos granadas. Sin embargo, lo más preocupante para las autoridades fue el hallazgo de dos cilindros bomba, cada uno cargado con 50 kilos de explosivos, junto a 600 metros de cordón detonante.

Estos artefactos, diseñados para causar destrucción masiva, quedaron bajo custodia de los expertos en explosivos para su neutralización.

Por ahora, las operaciones en la región se mantienen para garantizar la seguridad de los habitantes de López de Micay, quienes esperan que este tipo de entregas reduzcan la intensidad del conflicto en sus territorios.

