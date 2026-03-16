Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tienen 24 horas! Procuraduría solicita información urgente por incidente operacional en el Aeropuerto ElDorado

    Una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio de tráfico aéreo comercial en ElDorado

    Publicado por: SoloDuque

    La Procuraduría General de la Nación solicitó información urgente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana frente al presunto incidente operacional ocurrido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional ElDorado, en el cual una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio de tráfico aéreo comercial.

    La solicitud se realizó en el marco de la actuación preventiva que adelanta la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, relacionada con la verificación de las condiciones técnicas, operacionales y de gestión del sistema aeronáutico nacional.

    En contexto: Helicóptero cruzó sin permiso una pista en el aeropuerto El Dorado y encendió las alarmas en la torre de control

    El Ministerio Público requirió un informe técnico preliminar en un plazo de 24 horas, que permita esclarecer las circunstancias del evento, las autorizaciones operacionales otorgadas, los registros de comunicaciones y radar, así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

    La Procuraduría advirtió que la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos de alta densidad de tráfico aéreo exige la adopción inmediata de medidas de verificación y coordinación institucional, razón por la cual continuará realizando seguimiento preventivo a las actuaciones adelantadas por las autoridades competentes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.