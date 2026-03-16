¡Tienen 24 horas! Procuraduría solicita información urgente por incidente operacional en el Aeropuerto ElDorado

La Procuraduría General de la Nación solicitó información urgente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana frente al presunto incidente operacional ocurrido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional ElDorado, en el cual una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio de tráfico aéreo comercial.

La solicitud se realizó en el marco de la actuación preventiva que adelanta la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, relacionada con la verificación de las condiciones técnicas, operacionales y de gestión del sistema aeronáutico nacional.

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El Ministerio Público requirió un informe técnico preliminar en un plazo de 24 horas, que permita esclarecer las circunstancias del evento, las autorizaciones operacionales otorgadas, los registros de comunicaciones y radar, así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

La Procuraduría advirtió que la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos de alta densidad de tráfico aéreo exige la adopción inmediata de medidas de verificación y coordinación institucional, razón por la cual continuará realizando seguimiento preventivo a las actuaciones adelantadas por las autoridades competentes.