Resumen: Investigan incidente aéreo en el Aeropuerto El Dorado luego de que un helicóptero cruzara sin autorización la trayectoria de una pista.

Helicóptero cruzó sin permiso una pista en el aeropuerto El Dorado y encendió las alarmas en la torre de control

Este viernes 13 de marzo se registró una situación irregular en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de que un helicóptero cruzara sin autorización la trayectoria de una pista, generando preocupación entre los controladores aéreos.

Según audios de la torre de control conocidos por medios de comunicación, la aeronave habría atravesado en dos ocasiones la trayectoria de la pista 14 derecha, una maniobra que fue advertida inmediatamente por el personal encargado de coordinar el tráfico aéreo en la terminal.

En las grabaciones se escucha a los controladores alertar al piloto sobre la situación y pedirle explicaciones por el movimiento realizado dentro del espacio aéreo del aeropuerto.

“No entiendo qué está haciendo; nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”. Indicó la torre de control del aeropuerto.

En medio de la conversación también le solicitan al helicóptero apartarse de la zona de aterrizaje para evitar interferencias con las operaciones de aeronaves comerciales.

Incluso, en uno de los momentos de la comunicación se advierte que existía tráfico aéreo en aproximación, entre ellos un vuelo de la aerolínea Avianca, lo que aumentó la preocupación dentro de la torre de control por un posible riesgo para la seguridad operacional.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: De Cali para el mundo: Young Ponny presenta «Otra Galaxia» y prepara su debut en ‘Medallo es Dancehall’

Ante la situación, los controladores indicaron al piloto que se dirigiera hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército, con el fin de realizar el descenso sin afectar la operación aérea del aeropuerto.

El caso ya es objeto de investigación por parte de la Aerocivil, que confirmó que en el Aeropuerto Internacional El Dorado se presentó un “evento no deseado relacionado con la seguridad operacional”.

Este episodio ocurre semanas después de otro incidente en la misma terminal aérea, cuando un avión de la aerolínea LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras detectar el cruce de trayectoria de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Más noticias de Bogotá