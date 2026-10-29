Resumen: Medellín tendrá jornada para renovar pasaportes estadounidenses con DS-11 el 11 de noviembre. Requiere cita y no atenderá visas ni Seguro Social.

¿Tiene pasaporte estadounidense? Habrá jornada de renovación en Medellín el 11 de noviembre

Los ciudadanos estadounidenses que necesitan renovar su pasaporte tendrán una jornada de atención consular en Medellín el miércoles 11 de noviembre de 2026. La convocatoria está dirigida exclusivamente a quienes deben realizar la renovación con el formulario DS-11 y no pueden hacer el trámite por correo, especialmente los menores de edad.

La atención será en el Centro Colombo Americano, San Fernando Plaza, mediante cita previa. Antes de inscribirse, los interesados deben comprobar que su solicitud corresponde al servicio anunciado y reunir la documentación completa: no se trata de una jornada abierta para cualquier trámite consular.

No habrá atención de visas ni se responderán consultas sobre ese tema. Tampoco se atenderán preguntas relacionadas con el Seguro Social. La actividad es para renovar pasaportes estadounidenses, no para solicitar pasaportes colombianos ni para gestionar permisos de ingreso a Estados Unidos.

¿Quiénes pueden participar en la jornada?

La condición principal es necesitar una renovación mediante el formulario DS-11 y poder presentar el pasaporte estadounidense anterior durante la cita. La convocatoria destaca a los solicitantes menores de edad y a quienes no pueden renovar por correo. No incluye solicitudes de pasaporte por primera vez.

Por eso, tener interés en viajar a Estados Unidos no es suficiente para participar. El servicio está orientado a personas que ya cuentan con un pasaporte estadounidense previo y cumplen las condiciones de esta modalidad de renovación. Los interesados deben revisar su caso antes de elegir un horario.

Documentos que debe llevar a la cita

El formulario DS-11 debe estar diligenciado, pero sin firmar. La firma se realiza frente al personal que recibe la solicitud. También se exige una fotografía para pasaporte de 2 por 2 pulgadas, equivalentes a aproximadamente 5 por 5 centímetros, con fondo blanco o blanco hueso.

Además, cada solicitante debe presentar su pasaporte estadounidense más reciente y un documento de identidad vigente con fotografía, acompañado de una fotocopia por ambas caras. A estos soportes se suma la confirmación impresa del pago efectuado a través de Pay.gov.

La convocatoria pide llevar impreso el correo de confirmación del pago. Este requisito hace parte de la documentación que debe estar lista antes de asistir; no basta con llegar únicamente con el formulario o con el pasaporte que se busca renovar.

Para los menores de 18 años, se requiere el registro civil de nacimiento en el que aparezcan ambos padres. Para este requisito, la jornada señala expresamente que no acepta el Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero, conocido como CRBA.

En el caso de los menores de 16 años, deben estar presentes ambos padres con sus documentos de identidad. Si uno no asiste, se debe presentar el formulario DS-3053 autenticado ante notario por el padre o la madre ausente, de acuerdo con las condiciones publicadas.

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Los trámites que no se recibirán

Además de las primeras solicitudes, la jornada excluye las renovaciones de adultos con el formulario DS-82. Para esa modalidad, la convocatoria remite al procedimiento por correo. Esta exclusión corresponde al tipo de formulario y no debe confundirse con una prohibición general para cualquier persona adulta que necesite un DS-11.

Tampoco se recibirán solicitudes de corrección de pasaporte o reemplazo de documentos de validez limitada mediante el formulario DS-5504. Quedan por fuera las solicitudes de CRBA y los servicios notariales, así como las consultas de visas y Seguro Social.

Cómo reservar y qué pasa si faltan documentos

Los interesados pueden consultar el enlace de inscripción de la jornada en Medellín, elegir un horario disponible y completar la reserva. La programación publicada contempla franjas de atención durante la mañana del 11 de noviembre; la disponibilidad debe verificarse directamente al inscribirse.

La solicitud debe estar completa para ser aceptada. Si faltan documentos en el trámite DS-11, el solicitante tendrá que programar una nueva cita en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Revisar la lista antes de salir evita que la visita a la jornada no permita avanzar con la renovación.

Los requisitos generales pueden consultarse en la información de pasaportes de la Embajada. La fotografía de la embajada que acompaña esta nota es ilustrativa: la jornada anunciada se realizará en el Centro Colombo Americano de San Fernando Plaza, en Medellín.

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