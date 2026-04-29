Resumen: A pesar de la victoria, es de conocimiento público que Luis Enrique no salió del todo convencido del rendimiento táctico de su equipo en la ida. Ahora, la misión se complica exponencialmente.

¡Peligra el tiquete a la final! Dos importantes bajas hunden la defensa del PSG para la vuelta de semis en «Champions» ante el Bayern

Minuto30.com .- Aunque el París Saint-Germain sacó una corta ventaja, 5-4, en el vibrante duelo de ida por las semifinales de la Champions League ante el Bayern Múnich, el panorama para el decisivo partido de vuelta en territorio alemán se ha tornado oscuro. La enfermería del equipo parisino se llenó en el peor momento posible, dejando al técnico Luis Enrique con una defensa totalmente fracturada de cara a la “final anticipada” en el Allianz Arena.

El club confirma la gravedad de las lesiones del estelar Achraf Hakimi y del joven Chevalier, quienes no podrán viajar a Múnich para defender la ventaja y sellar el pase a la gran final del torneo continental.

El Allianz Arena dictará sentencia sin piezas clave

El principal dolor de cabeza para el conjunto parisino es, sin duda, el encuentro de vuelta. Defender el marcador global en el imponente estadio del Bayern Múnich es un reto mayúsculo que ahora deberá sortear sin uno de sus pilares fundamentales.

El club emitió un comunicado oficial confirmando los peores presagios: Achraf Hakimi está prácticamente descartado para disputar el partido de vuelta en Alemania. El lateral derecho sufrió una lesión confirmada en el isquiotibial de su pierna derecha y permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas. Perder su proyección ofensiva y velocidad por la banda derecha representa una baja crítica en las aspiraciones de ‘Champions’ del PSG.

Como si fuera poco, el reporte médico trajo más malas noticias para la planificación de la vuelta: el club anunció que Chevalier también cayó lesionado en la sesión de entrenamiento matutina, presentando problemas en el muslo que requerirán tratamiento médico por semanas, dejándolo también por fuera de la convocatoria continental.

Así fue la pesadilla física en la ida

El drama que hoy tiene sufriendo a Luis Enrique pensando en el partido de vuelta comenzó en la agonía del encuentro de ida.

Cuando faltaban poco más de cinco minutos para el final, el lateral Nuno Mendes encendió las alarmas al sentir un fuerte ‘pinchazo’ en la parte posterior de su muslo, lo que obligó a su sustitución inmediata y agotó la última ventana de cambios del PSG.

Minutos después, llegó la tragedia de Hakimi. Tras haber sido llevado al límite físico durante todo el choque por el asedio de Luis Díaz, el marroquí sintió un dolor punzante en una pugna por el balón con Laimer. Sin cambios disponibles, el joven Mayulu tuvo que bajar a ocupar el puesto como lateral, mientras que un Hakimi diezmado y cojeando se quedó en la zona ofensiva, intentando únicamente tapar líneas de pase.

El rompecabezas táctico para sobrevivir en Múnich

A pesar de la victoria, es de conocimiento público que Luis Enrique no salió del todo convencido del rendimiento táctico de su equipo en la ida. Ahora, la misión se complica exponencialmente.

El estratega español tendrá que rearmar su rompecabezas defensivo y buscar alternativas de urgencia para contener el inminente vendaval ofensivo que propondrá el Bayern Múnich en su casa.

Sobrevivir en el Allianz Arena y asegurar el anhelado tiquete a la final de la Champions League será, más que nunca, una auténtica prueba de fuego y supervivencia para el París Saint-Germain.

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