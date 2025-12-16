Resumen: El dúo de productores antioqueños The Prodigiez ha lanzado 'Flaka', una colaboración masiva que une a Maluma con Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak, fusionando el afrobeats con la identidad urbana de Medellín, Cali y la Costa Caribe. El tema, ya bautizado popularmente como “el +57 del afrobeats”, se perfila como un himno romántico que rinde homenaje a la mujer y a los paisajes colombianos, reafirmando a J Cortés y Young Crunky como los arquitectos sonoros capaces de integrar a las grandes estrellas con la nueva ola del género en Colombia.

The Prodigiez reúne a Maluma y a la nueva sangre en ‘Flaka’, el nuevo himno del afrobeats colombiano

El cierre de 2025 trae consigo una de las colaboraciones más ambiciosas del año en la escena urbana nacional. Bajo la dirección creativa y técnica del dúo de productores antioqueños The Prodigiez (J Cortés y Young Crunky), se ha estrenado oficialmente ‘Flaka’, un sencillo que logra sentar en la misma mesa a una figura de talla mundial como Maluma junto a los exponentes más virales del sonido afro y callejero actual: Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak.

El lanzamiento ha generado una respuesta inmediata en plataformas digitales, donde la crítica y los fanáticos han comenzado a etiquetar la canción como “el +57 del afrobeats”. Esta denominación responde a la inusual convergencia de regiones en un solo track: la industria de Medellín, el groove del Pacífico representado por Cali y la esencia festiva de la Costa Caribe.

Una fusión de identidad nacional

Más allá de la nómina de artistas, ‘Flaka’ se destaca por su propuesta lírica y sonora. La producción se aleja de las temáticas densas para ofrecer una dedicatoria romántica y cotidiana a la mujer, impregnada de referencias geográficas locales. Según los productores, el tema busca evocar la atmósfera de Cartagena y Santa Marta, fusionando la tendencia global del afrobeats con un sello inconfundiblemente colombiano.

Los arquitectos del sonido

Este lanzamiento ratifica el peso de The Prodigiez en la industria. J Cortés y Young Crunky, quienes ya cuentan con nominaciones al Latin Grammy y discos de platino en su estantería, han sido piezas clave en la evolución del reguetón paisa, trabajando previamente con artistas como Feid, Nicky Jam y Ryan Castro.

Con ‘Flaka’, el dúo repite la fórmula de crear “juntes” históricos —similar a lo logrado en el pasado con éxitos que impulsaron carreras como la de Blessd—, demostrando que tienen la capacidad de articular voces consagradas y emergentes para definir la banda sonora de la temporada.