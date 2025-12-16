Resumen: La Comisión Séptima del Senado hundió por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno Petro. El proyecto será apelado.

Otro duro golpe al Gobierno Petro: la reforma a la salud volvió a morir en la Comisión Séptima

Por segunda vez, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión se tomó este martes 16 de diciembre, en el último día de sesiones del año, luego de una votación que dejó en evidencia la falta de mayorías del Ejecutivo en el Congreso.

Con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, la célula legislativa aprobó la ponencia que pedía archivar el proyecto, tal como ya había ocurrido en abril de 2024. La discusión se dio en medio de una accidentada sesión, marcada por dificultades técnicas y fuertes tensiones políticas entre oficialismo y oposición.

De los 14 integrantes de la Comisión Séptima, la senadora Ana Paola Agudelo, del partido MIRA, se marginó de la discusión. La votación final representó una de las derrotas legislativas más contundentes para el Gobierno Petro en los últimos meses, especialmente por tratarse de una de sus reformas bandera.

La caída de la reforma ocurre en medio de una crisis financiera del sistema de salud, que ha impactado la atención de millones de pacientes en el país.

Minutos antes de la votación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas contra la Comisión Séptima, asegurando que hubo maniobras para impedir que la iniciativa pudiera revivir en plenaria.

“Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Tras el hundimiento, los senadores Fabián Díaz Plata y Wilson Arias anunciaron que apelarán la decisión para que el proyecto sea enviado a la plenaria del Senado.

La apelación será discutida a comienzos del próximo año legislativo, aunque el panorama político anticipa un nuevo pulso entre el Gobierno y el Congreso, en un escenario donde el Ejecutivo ha tenido dificultades para consolidar mayorías estables.

