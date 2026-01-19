Así quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el sinietro que le costó la vida al artista

Resumen: Nuevos testimonios de residentes rurales en Boyacá han reconstruido los últimos momentos del trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y cinco acompañantes, describiendo una escena de impotencia y desolación. Según los relatos, la avioneta Piper Navajo realizó un viraje desesperado en un intento fallido por regresar a la pista de Paipa antes de desplomarse y explotar instantáneamente tras el impacto. Los testigos coinciden en la brutalidad del siniestro, señalando que las múltiples explosiones y la magnitud de las llamas anularon cualquier posibilidad de rescate, confirmando que el fatal desenlace ocurrió en medio de un silencio absoluto que hoy enluta a la música popular colombiana.

Testigo que vio accidente de Yeison Jiménez contó la agonía que vivieron los tripulantes antes de caer

El silencio habitual de los potreros entre Paipa y Duitama se rompió el pasado 10 de enero con un sonido que muchos testigos describieron como el de un motor “luchando por mantenerse vivo”, era la avioneta donde iba Yeison Jiménez. Las nuevas revelaciones de quienes presenciaron el siniestro desde tierra pintan un cuadro de desesperación: un intento desesperado del piloto por regresar a la pista y una tragedia que se consumó en cuestión de segundos.

Un intento de retorno fallido

Según los testimonios recolectados por medios locales y programas como La Red, la avioneta Piper PA-31 Navajo, de matrícula N325FA, nunca logró alcanzar la altura de crucero. Testigos presenciales aseguran haber visto cómo la aeronave realizó un viraje brusco poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón.

“Dio una vuelta como buscando la pista otra vez”, relató uno de los residentes de las fincas aledañas. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente. La avioneta perdió la sustentación y, tras un impacto seco contra el terreno, se vio envuelta en llamas de manera inmediata debido a la explosión del combustible.

“No hubo gritos”: La traumática escena del impacto

Uno de los relatos más estremecedores proviene de una mujer que se encontraba trabajando en el sector y captó parte de la secuencia en video. Entre sollozos, recordó que la magnitud de la explosión anuló cualquier posibilidad de ayuda inmediata.

“La llama era muy fuerte… en el tercer intento hubo otra explosión y ya no había nada que hacer”, confesó la testigo.

El detalle más doloroso para quienes corrieron hacia los restos calcinados fue el silencio absoluto que emanaba del lugar tras el choque; un silencio que sugiere que el fallecimiento de los seis ocupantes —incluyendo a Jiménez, su primo Juan Manuel Rodríguez y el capitán Hernando Torres— pudo ser instantáneo debido a la violencia del impacto.

Un duelo nacional

Mientras Medicina Legal avanza en la entrega de los restos y los seguidores del artista inundan las redes con homenajes póstumos, el país recuerda con escalofrío las palabras del propio Yeison, quien semanas atrás en el programa Se dice de mí había compartido un presentimiento recurrente: “Me soñé que nos habíamos matado y que salíamos en las noticias”.

Hoy, ese relato onírico se ha convertido en la crónica de una despedida que la música popular colombiana tardará mucho tiempo en procesar.

