¡De mal gusto! Polémica por presentación del ‘Titi’ Rodríguez como nuevo refuerzo del Deportivo Cali, simulando un hurto

El Deportivo Cali oficializó la llegada de su nuevo refuerzo para la delantera, Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez.

Sin embargo, lo que pretendía ser una presentación creativa y un “dardo” directo a su máximo rival, el América de Cali, terminó convirtiéndose en una lluvia de críticas por parte de aficionados y ciudadanos.

El ‘Titi’ Rodríguez era uno de los nombres más codiciados en el mercado de pases actual, siendo pretendido seriamente por varios equipos, entre ellos el América de Cali.

Finalmente, el jugador se decantó por la oferta del cuadro ‘azucarero’, lo que motivó al equipo de comunicaciones del Cali a diseñar una estrategia de anuncio particular.

En la pieza audiovisual, se observa al delantero sentado en un espacio público de la ciudad, disfrutando de un café.

En un momento de descuido, un individuo pasa y le “arrebata” el celular de la mesa, una simulación de hurto que el club utilizó como metáfora para indicar que le habían “robado” el fichaje a otros equipos.

La publicación cerró con un mensaje provocador: “Posdata: ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos”, haciendo alusión directa a la puja ganada contra el América.

Aunque la intención era orientar la publicación hacia la rivalidad deportiva, las redes sociales estallaron con interpretaciones negativas.

Gran parte de la crítica se centró en que el video estigmatiza a Cali, una ciudad que ha luchado históricamente contra la percepción de inseguridad.

Para muchos, utilizar un acto delictivo como recurso narrativo fue visto como una afrenta contra la capital del Valle del Cauca más que como una broma futbolística.

Pese al ruido mediático, el club destacó la voluntad del delantero por unirse al proyecto: “Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada”.

Asimismo, resaltaron su palmarés y capacidad anotadora, afirmando que “el campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido”.

Por ahora, el Deportivo Cali no se ha pronunciado sobre las críticas, mientras la comunidad digital sigue dividida entre quienes ven humor en la rivalidad y quienes exigen más responsabilidad social en la comunicación de los clubes.

Esta es la PEOR presentación de un jugador en el fútbol colombiano. El mensaje que deja es pésimo para la ciudad más insegura del país. ¡UNA VERGÜENZA! pic.twitter.com/Y58LK6R2SA — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) January 18, 2026

