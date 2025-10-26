¡Terror en el Oriente antioqueño! Ataque armado deja un muerto y varios heridos en El Carmen de Viboral

Resumen: Un ataque armado registrado este domingo en el sector Reservas del Carmen, en zona rural de El Carmen de Viboral, dejó un hombre muerto y cinco heridos, entre ellos varios ciudadanos venezolanos. Según las primeras versiones, las víctimas fueron atacadas a tiros por presuntos integrantes de grupos criminales que se disputan el control del microtráfico en el Oriente antioqueño. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Un nuevo hecho de violencia sacudió al Oriente antioqueño este domingo 26 de octubre. Un ataque armado en zona rural de El Carmen de Viboral dejó una persona muerta y cinco más heridas, en un hecho que las autoridades relacionan con disputas por el control del microtráfico en la región.

El tiroteo se registró en el sector conocido como Reservas del Carmen. Habitantes del área reportaron a la Policía la presencia de disparos en horas de la mañana, lo que llevó a que uniformados se desplazaran hasta el sitio.

Al llegar, los agentes hallaron a un hombre sin vida y a cinco personas heridas con impactos de bala. Los lesionados fueron trasladados al hospital San Juan de Dios, donde dos de ellos permanecen en estado crítico.

Según las primeras hipótesis, el ataque estaría relacionado con enfrentamientos entre estructuras delincuenciales que operan en el oriente de Antioquia, entre ellas presuntos integrantes del Clan del Golfo y del grupo conocido como Los Mesa. Testimonios recogidos en la zona apuntan a que las víctimas estarían involucradas en actividades de expendio y consumo de estupefacientes.

Las autoridades adelantan labores de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque. Este nuevo episodio se suma a una preocupante racha de violencia que también ha dejado muertes recientes en los municipios de Rionegro y Sonsón, lo que refuerza las alertas por la escalada de homicidios en esta subregión del departamento.