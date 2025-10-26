Resumen: El ataque armado se produjo en medio de la multitud que acompañaba el evento de fútbol municipal. La víctima, identificada preliminarmente como Johan, fue ultimada a balazos por los presuntos asesinos

¡Delante de «todo el mundo»! Lo mataron en pleno partido, en las graderías del Estadio de Sonsón

Minuto30.com .- Una jornada deportiva en el municipio de Sonsón, Antioquia, se vio brutalmente interrumpida por un acto de violencia que dejó a un joven muerto a tiros. El homicidio se registró la noche de este sábado 26 de octubre, ante la consternación de la comunidad.

Ataque Sicarial en pleno partido de fútbol

El ataque armado se produjo en medio de la multitud que acompañaba el evento de fútbol municipal. La víctima, identificada preliminarmente como Johan, fue ultimada a balazos por los presuntos asesinos, quienes no dudaron en disparar a pesar de la presencia de niños y mujeres en el lugar.

Johan quedó tendido en el sitio del ataque, generando pánico y conmoción entre los presentes.

Las autoridades de Sonsón han iniciado de inmediato una investigación para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables de este violento homicidio.

Aquí más Noticias de Antioquia