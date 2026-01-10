¡Puente de Reyes bajo la lupa! Autoridades refuerzan operativos para proteger la biodiversidad en Antioquia

Resumen: Durante el puente de Reyes, Corantioquia desplegará más de 40 operativos en distintos municipios de Antioquia para proteger la biodiversidad. La estrategia incluye vigilancia en carreteras, ríos, senderos y destinos turísticos, con especial atención a la fauna silvestre, el manejo de residuos y la prevención de incendios forestales. Las autoridades hacen un llamado a los visitantes a practicar un turismo responsable, respetando la flora, fauna y los ecosistemas mientras disfrutan de los espacios naturales del departamento.

Con la llegada del puente festivo de Reyes, Antioquia se prepara para recibir un alto flujo de visitantes en sus destinos naturales. Corantioquia desplegará más de 40 operativos en diferentes municipios para cuidar la biodiversidad y reducir los impactos negativos del turismo sobre los ecosistemas locales.

La estrategia se enfocará en zonas de tránsito frecuente, balnearios, senderos y áreas naturales con gran afluencia de personas. Equipos de la corporación estarán presentes para orientar a los visitantes, prevenir la contaminación y garantizar que las normas ambientales se cumplan durante estos días de descanso.

Protección de fauna y prevención de riesgos

Uno de los principales objetivos de los operativos será proteger a los animales que suelen cruzar las vías durante la temporada y combatir el tráfico ilegal de fauna, que aumenta en periodos festivos. Además, se intensificará la vigilancia en torno a ríos, cascadas y otros espacios recreativos para evitar la acumulación de residuos y reducir la posibilidad de incendios forestales provocados por fogatas o pólvora.

Juan Fernando García, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia, explicó que “respetar los ecosistemas es responsabilidad de todos. Pequeños gestos, como no dejar basura, no encender fuego y conducir con precaución, hacen una gran diferencia para proteger flora y fauna”.

Destinos naturales en el radar de los turistas

Entre los lugares más visitados se encuentran Jericó, Támesis, el Valle de Aburrá, Cisneros y Donmatías, donde los visitantes pueden disfrutar de los diferentes entornos naturales y paisajes rurales. Corantioquia hace un llamado a disfrutar de estas actividades con conciencia ambiental, adoptando prácticas simples pero esenciales: recoger la basura generada, respetar la fauna, mantener el ruido bajo y cuidar el agua y la vegetación.

La corporación enfatiza que la protección de los ecosistemas depende de la cooperación entre autoridades y ciudadanía. Cada visitante tiene un papel clave para garantizar que los espacios naturales permanezcan intactos, permitiendo que Antioquia siga siendo un destino lleno de vida y biodiversidad.