Resumen: Una explosión ocurrida en una vivienda del sector Buenos Aires, en el corregimiento El Doce de Tarazá, dejó un hombre muerto y ocasionó daños materiales. La emergencia generó alarma entre los habitantes y llevó a las autoridades a realizar una inspección del lugar. Las causas de la detonación aún no han sido establecidas y se investigan distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

¡Terror en Tarazá! Fuerte explosión en una vivienda deja un hombre muerto y varias afectaciones

Una explosión registrada en una vivienda del corregimiento El Doce, en jurisdicción de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, dejó un hombre muerto y causó daños materiales en el inmueble donde ocurrió la detonación. Las autoridades adelantan las diligencias necesarias para establecer qué provocó el estallido.

El hecho ocurrió en un sector identificado como Buenos Aires. La situación generó alarma entre los habitantes de la zona y motivó la presencia de organismos de seguridad y autoridades judiciales.

Investigan qué originó la detonación

Por ahora, no existe una explicación definitiva sobre las circunstancias que provocaron la explosión. Entre las hipótesis que son objeto de verificación se encuentra la posibilidad de que el hombre estuviera manipulando algún tipo de elemento explosivo dentro de la vivienda.

También surgieron versiones que relacionaban el hecho con un posible ataque armado o con el lanzamiento de un artefacto explosivo. Incluso se mencionó la posibilidad de una acción mediante dron. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Por esta razón, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si se trató de un hecho accidental relacionado con la manipulación de material explosivo o si existió alguna acción externa que provocara la detonación.

La víctima murió en el lugar

La explosión impactó directamente al hombre que se encontraba dentro de la vivienda. Debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la detonación, falleció en el sitio.

#Atención I En el barrio Buenos Aires del corregimiento El Doce de Tarazá, un hombre murió por la detonación de un explosivo y habría dos heridos. El cuerpo de la víctima quedó mutilado en las extremidades. Esta persona estaría manipulando el artefacto dentro de la vivienda. pic.twitter.com/N0FHbHeBxX — NorbeyValleNoticias (@NorbeyVnoticias) July 29, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente su identidad. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Tarazá, donde se adelantan los procedimientos correspondientes para establecer plenamente su identidad y realizar las actuaciones forenses.

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La información preliminar conocida sobre el caso señala que la víctima sufrió lesiones de consideración como consecuencia de la explosión.

Vivienda resultó afectada por la explosión

El estallido también provocó daños en la vivienda donde ocurrió la emergencia. Reportes preliminares señalaron además afectaciones en otros inmuebles ubicados en las inmediaciones, aunque las autoridades continúan verificando la magnitud de los daños materiales.

Tras la detonación, se realizó una inspección técnica en el lugar con el propósito de recopilar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar qué tipo de material habría provocado la explosión.

Autoridades buscan esclarecer el caso

Las diligencias judiciales y de seguridad continúan para establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió la emergencia.

Por ahora, las diferentes versiones conocidas sobre el origen de la explosión permanecen en etapa de verificación. El resultado de los procedimientos técnicos permitirá determinar qué sucedió dentro de la vivienda del corregimiento El Doce y establecer si existe alguna responsabilidad asociada al manejo de los elementos involucrados.

El caso permanece bajo investigación mientras se completan las actuaciones relacionadas con la identificación de la víctima, el análisis del sitio de la explosión y la determinación de las causas del hecho.