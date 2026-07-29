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    Segundo hallazgo en pocos días: encuentran a un hombre muerto en un hotel de Rionegro

    Las autoridades investigan un nuevo fallecimiento ocurrido en un hotel de Rionegro. La víctima sería un hombre.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Segundo hallazgo en pocos días: encuentran a un hombre muerto en un hotel de Rionegro
    Foto de Minuto30/archivo.
    Segundo hallazgo en pocos días: encuentran a un hombre muerto en un hotel de Rionegro

    Resumen: Un hombre de 62 años fue hallado sin vida en un hotel de Rionegro. Las autoridades descartaron, de manera preliminar, que se trate de una muerte violenta.

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    Las autoridades realizaron este miércoles 29 de julio, la inspección técnica al cuerpo de un hombre de 62 años que fue hallado sin vida en un hotel de Rionegro, ubicado en el sector La Galería.

    De acuerdo con la información preliminar, no se encontraron evidencias que permitan establecer que el fallecimiento esté relacionado con un hecho violento.

    El hallazgo se produjo cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un huésped sin signos vitales en una de las habitaciones del hotel de Rionegro. Tras la llegada de los funcionarios competentes, se adelantó la inspección técnica al cadáver y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte.

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    Este es el segundo hecho de características similares registrado en un hotel de Rionegro durante la última semana. El pasado sábado, otro hombre fue encontrado sin vida en el interior de un establecimiento de hospedaje del municipio.

    Las autoridades continúan con las diligencias judiciales para esclarecer ambos casos y determinar las causas exactas de los fallecimientos.

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