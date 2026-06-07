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Resumen: En Remedios, Antioquia, las autoridades investigan una incursión armada en zona rural que habría dejado cuatro personas secuestradas y dos viviendas incendiadas, en hechos atribuidos a disidencias de las Farc. Los responsables habrían ingresado a una finca en la vereda Las Camelias, retenido a una pareja y dos trabajadores, y posteriormente incendiado las viviendas. Las autoridades adelantan operativos de búsqueda y verificación, mientras se analiza una posible exigencia económica por la liberación de las víctimas.

¡Terror en Remedios! Incursión armada de disidencias de las Farc deja viviendas en llamas y cuatro secuestrados

En el municipio de Remedios, Antioquia, las autoridades adelantan investigaciones tras una incursión armada en zona rural que habría dejado a cuatro personas secuestradas y dos viviendas incendiadas, en hechos atribuidos a una estructura de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían registrado en la vereda Las Camelias, donde hombres armados ingresaron a una finca y sometieron a las personas que se encontraban en el lugar. En medio de la acción violenta fueron retenidos una pareja de esposos y dos trabajadores del predio.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, junto a otros dos empleados, quienes habrían sido obligados a desplazarse con los hombres armados hacia un lugar desconocido.

Incendio de viviendas y elementos hallados

En el sitio fueron incendiadas dos viviendas dentro de la propiedad. Las autoridades también reportaron la presencia de grafitis con referencias a una estructura armada y seis cilindros con mensajes, elementos que están siendo verificados por los organismos competentes.

#ATENCIÓN Las disidencias de las FARC quemaron dos viviendas y habrían secuestrado cuatro campesinos en la vereda Las Camelias de Remedios, Antioquia. La comunidad pide la intervención urgente del Ejército. pic.twitter.com/rngb1zwuag — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) June 7, 2026

Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado distintivos alusivos al Frente 4 de las disidencias de las Farc durante la incursión.

Denuncias de exigencias económicas

Horas después de los hechos, familiares de una de las víctimas informaron que recibieron una llamada en la que se habría solicitado dinero a cambio de la liberación de los secuestrados.

La exigencia sería de 60 millones de pesos, aunque los allegados manifestaron no contar con la capacidad económica para atenderla.

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Reacción de las autoridades y operativos

Tras conocerse la situación, unidades del Gaula, la Policía Nacional y el Ejército iniciaron labores de búsqueda en la zona, además de acciones de verificación para establecer lo ocurrido y el paradero de las personas retenidas.

Las autoridades señalaron que continúan articulando capacidades operativas para dar con la ubicación de las víctimas y esclarecer los responsables del hecho.

Alertas por posible escalamiento de la violencia

Defensores de derechos humanos han expresado preocupación por la dinámica de violencia en el Nordeste antioqueño. El defensor Óscar Yesid Zapata, de la Fundación Sumapaz, advirtió sobre posibles escenarios de expansión de grupos armados en la región.

En su análisis, señaló que podría presentarse un “ciclo de violencia donde se viene reconfigurando esta presencia armada, que podría escalar, lamentablemente, a nuevos enfrentamientos entre actores armados ilegales, con interposición de la población civil”.

Asimismo, hizo un llamado a la articulación institucional para atender la situación de seguridad en el territorio y proteger a las comunidades.

Reportes adicionales sobre la zona

De forma paralela, se han conocido denuncias sobre presiones de grupos armados en actividades económicas del municipio, incluyendo la circulación de un audio en el que se ordenarían restricciones a la actividad minera.

Sin embargo, las autoridades indicaron que este material se encuentra en verificación para establecer su autenticidad y alcance.

Por ahora, el caso en Remedios continúa en investigación, mientras avanzan las operaciones de búsqueda de los secuestrados y la verificación de los elementos hallados en el lugar de los hechos.