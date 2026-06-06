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    ¡Se les quemó el negocio! Ejército desmantela cinco minas ilegales del Clan del Golfo en Valdivia

    La operación militar dejó fuera de funcionamiento varias estructuras utilizadas para la extracción ilícita de oro en zona rural del municipio.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se les quemó el negocio! Ejército desmantela cinco minas ilegales del Clan del Golfo en Valdivia
    Foto: Séptima División del Ejército Nacional
    ¡Se les quemó el negocio! Ejército desmantela cinco minas ilegales del Clan del Golfo en Valdivia

    Resumen: En zona rural de Valdivia, Antioquia, el Ejército Nacional intervino cinco unidades de producción minera a cielo abierto utilizadas para la explotación ilícita de oro, presuntamente asociadas al Clan del Golfo. Durante la operación fueron inutilizados distintos equipos y maquinaria empleados en la actividad, lo que generó una afectación a estas estructuras ilegales y a su capacidad de producción en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En zona rural del municipio de Valdivia, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, realizaron una intervención a cinco Unidades de Producción Minera a cielo abierto que, según las autoridades, eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos.

    De acuerdo con la información oficial, estas estructuras estarían asociadas a economías ilegales atribuidas al grupo armado organizado Clan del Golfo, lo que motivó la operación militar en el sector.

    Durante el procedimiento, las tropas inutilizaron varios elementos empleados en la actividad extractiva, entre ellos una draga tipo buzo, siete motores, cinco clasificadoras, cinco turbinas de succión, además de 90 galones de ACPM y una polea, utilizados en el funcionamiento de este tipo de maquinaria.

    ¡Se les quemó el negocio! Ejército desmantela cinco minas ilegales del Clan del Golfo en Valdivia

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

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    Las autoridades indicaron que con esta intervención se afecta de manera directa la capacidad operativa de estas unidades de producción ilegal, al retirar equipos fundamentales para la extracción de material en el área intervenida.

    Asimismo, se reportó una afectación económica estimada en más de 73 millones de pesos, derivada de la inutilización de los elementos empleados en la actividad minera irregular.

    De igual forma, se señaló que la operación permite evitar una producción aproximada de más de 15 mil gramos de oro mensuales, lo que representa un impacto en la dinámica de estas economías ilícitas en la región.

    Finalmente, el Ejército reiteró que este tipo de acciones se enmarcan en las operaciones sostenidas contra las estructuras ilegales que afectan el medio ambiente y la seguridad en el norte del departamento de Antioquia.


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