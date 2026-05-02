Resumen: Un vehículo fue incinerado en zona rural de San Rafael durante un intento de hurto ocurrido en la vía hacia Guatapé. Según versiones preliminares, los responsables habrían incendiado la camioneta luego de que la víctima opusiera resistencia. El caso es investigado por las autoridades, que adelantan operativos en la zona para ubicar a los implicados.

¡Terror en la vía! Incineran camioneta en medio de intento de hurto entre San Rafael y Guatapé

Un vehículo fue incinerado en medio de un intento de hurto registrado en zona rural del municipio de San Rafael, en el sector conocido como El Bizcocho, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando la camioneta se desplazaba por la vía que comunica a San Rafael con Guatapé. En ese punto, los ocupantes habrían sido interceptados por varios hombres que intentaron cometer el hurto.

Según los reportes iniciales, durante el hecho la persona que se movilizaba en el automotor habría opuesto resistencia al asalto, situación que habría llevado a los presuntos responsables a incendiar el vehículo en el lugar.

#Antioquia | Reportan quema de un vehículo en la vía entre Guatapé y San Rafael.

Según información preliminar, habría presencia de hombres encapuchados en la zona. Autoridades ya verifican la situación. ⚠️ pic.twitter.com/mUad4yc1uC — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) May 2, 2026

Posible presencia de hombres armados

En versiones preliminares también se señala la posible presencia de hombres encapuchados en el sector al momento de los hechos. Asimismo, se indica que podría haberse presentado un intercambio de disparos, situación que aún es materia de verificación por parte de las autoridades

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No obstante, estos aspectos no han sido confirmados oficialmente y hacen parte de las líneas de investigación en curso para esclarecer lo ocurrido.

Operativo de búsqueda y cierre de la vía

Tras conocerse el caso, unidades del Ejército Nacional de Colombia y de la Policía desplegaron operativos en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables. Como medida preventiva, se realizó el cierre temporal del paso vehicular mientras se aseguraba el área.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda e investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la incineración del vehículo en este corredor vial del Oriente antioqueño.