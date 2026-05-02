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    ¡Camión se salió de la carretera! Aparatoso accidente en la vía a Granada

    Se recomienda transitar con extrema precaución por este corredor vial

    Publicado por: SoloDuque

    accidente granada
    Captura de pantalla tomada de Ganada Stéreo
    ¡Camión se salió de la carretera! Aparatoso accidente en la vía a Granada

    Resumen: El vehículo pesado se volcó en el mismo punto exacto donde, meses atrás, se registró un accidente de características casi idénticas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .– Las alertas viales se vuelven a encender en el Oriente antioqueño. En las últimas horas, se reportó un aparatoso accidente de tránsito en la vía de acceso que comunica al municipio de Granada con la Autopista Medellín–Bogotá, tras el volcamiento lateral de un camión de carga.

    El siniestro vial se registró exactamente a la altura del kilómetro 0+900, un sector que ya empieza a generar preocupación entre los conductores frecuentes de esta importante ruta.

    Un punto crítico y con antecedentes

    Lo que más ha llamado la atención de la comunidad y de las autoridades de tránsito que atendieron la emergencia, es la coincidencia del lugar.

    El vehículo pesado se volcó en el mismo punto exacto donde, meses atrás, se registró un accidente de características casi idénticas: el aparatoso volcamiento de un automotor que transportaba material de construcción. Testigos sugiere la necesidad de que las autoridades evalúen las condiciones de la vía en este tramo específico para prevenir futuros siniestros.

    Parte de tranquilidad

    A pesar de lo aparatoso de las imágenes y de los daños materiales sufridos por el vehículo pesado, los organismos de socorro entregaron un parte de tranquilidad: el conductor del camión logró salir ileso y no requirió traslado a un centro médico.

    Se recomienda a todos los transportadores y conductores de vehículos particulares transitar con extrema precaución por este corredor vial, especialmente al acercarse al primer kilómetro desde el cruce con la autopista, mientras las autoridades retiran el automotor y normalizan el flujo vehicular.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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